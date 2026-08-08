La Policía Local de Altea alerta del impacto del Castell de l’Olla en las mascotas.

Altea se prepara para vivir una nueva edición del Castell de l’Olla, uno de los espectáculos pirotécnicos más esperados del verano. Sin embargo, mientras miles de personas disfrutan de los fuegos artificiales, perros y gatos pueden sufrir especialmente las consecuencias del fuerte ruido.

Por este motivo, la Policía Local de Altea ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a los propietarios de mascotas para ayudarles a afrontar una noche marcada por las explosiones y el sonido de la pirotecnia.

El ruido puede provocar miedo y fobia

Desde la Policía Local recuerdan que muchas mascotas no toleran bien los espectáculos pirotécnicos y que, en algunos casos, pueden llegar a desarrollar fobia a este tipo de sonidos.

Los agentes explican que cuando se habla de fobia se hace referencia a “un miedo irracional” y una respuesta desmesurada ante un estímulo concreto, como pueden ser los petardos, fuegos artificiales o mascletàs. Ante esta situación, el cuerpo policial recomienda adoptar una serie de medidas en casa para tratar de reducir el estrés y la angustia de los animales durante el Castell de l’Olla.

Crear un refugio seguro dentro de casa

Uno de los principales consejos es preparar una zona segura en el domicilio, preferiblemente en un lugar en el que el animal acostumbre a esconderse o se sienta cómodo.

La Policía Local recomienda acondicionar este espacio con su cama y mantas, de manera que la mascota pueda refugiarse cuando comiencen los fuegos artificiales. También aconseja mantener al animal en el interior de la vivienda y aislarlo todo lo posible de los sonidos del exterior.

Cartel con las recomendaciones para mascotas durante el Castell de l'Olla de Altea. / INFORMACIÓN

Ventanas cerradas y televisión para reducir el ruido

Entre las medidas propuestas figura cerrar ventanas, puertas y persianas para amortiguar las explosiones procedentes del exterior.

Además, se puede encender la televisión o la radio para tratar de enmascarar el sonido de la pirotecnia y crear un ambiente más familiar para el animal. Los agentes también aconsejan facilitarles juguetes u otras distracciones que permitan desviar su atención durante los momentos de mayor intensidad sonora.

No dejarlos solos ni castigarlos

La Policía Local hace especial hincapié en que, siempre que sea posible, las mascotas no permanezcan solas durante el espectáculo.

Asimismo, lanza una advertencia clara a sus propietarios: no se debe castigar al animal si muestra miedo, nerviosismo o un comportamiento diferente al habitual, ya que esta reacción únicamente puede aumentar su angustia.

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Con estas recomendaciones, la Policía Local de Altea busca que la celebración del Castell de l’Olla sea compatible también con el bienestar de los animales que sufren especialmente con el ruido de los fuegos artificiales.