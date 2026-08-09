El Castell de l’Olla deja 27 personas heridas tras un incidente durante el espectáculo pirotécnico

La celebración del 40 aniversario del Castell de l’Olla de Altea ha dejado 27 personas heridas tras un incidente registrado durante el espectáculo pirotécnico celebrado en la madrugada de este domingo. Así lo ha comunicado la Cofradía organizadora, que señala que fue necesaria la atención sanitaria y evacuación de varias personas.

Según la información disponible hasta el momento, 14 personas fueron trasladadas al Hospital IMED. De ellas, 11 han sido derivadas posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante.

Trece personas atendidas en el Centro de Salud de Altea

Además, otras 13 personas recibieron asistencia en el Centro de Salud de Altea, donde fueron atendidas por los servicios sanitarios y posteriormente recibieron el alta médica.

La Cofradía destaca que los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad intervinieron con rapidez para atender y evacuar a los afectados tras el incidente.

A la espera de los partes médicos oficiales

La organización explica que en estos momentos continúa recabando y contrastando la información disponible y permanece a la espera de los correspondientes partes médicos oficiales para poder concretar el alcance y la naturaleza de las lesiones sufridas por las personas afectadas.

Por el momento, el comunicado difundido por la Cofradía no detalla las circunstancias concretas en las que se produjo el incidente durante el espectáculo realizado por la pirotecnia Vulcano.

La Cofradía lamenta el incidente

La Cofradía del Castell de l’Olla ha expresado su preocupación por lo sucedido y ha trasladado su apoyo a las personas afectadas. También ha querido agradecer la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad que participaron en la atención y evacuación.

La organización ha anunciado que facilitará nueva información cuando disponga de datos oficiales y suficientemente contrastados sobre el estado de los heridos y las consecuencias del incidente.

El incidente en redes

Diferentes usuarios han compartido imágenes donde diversos componentes del espectáculo pirotécnico cayeron en instancias cercanas al público que visualizaba el disparo nocturno a pie de playa.

En el vídeo subido a Instagram por el perfil @checoaventura, se puede observar como uno de los cohetes "pavo real", efecto tradicional en este avento, llega a la arena donde se ubicaba el público.

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El usuario @marcocasero da una perspectiva todavía más impactante donde se puede observar el punto exacto donde estalló una de las carcasas en la zona acotada para la visualización.