Les Festes del Porrat: la cita que transforma el verano de Polop

En el mes de agosto Polop de la Marina entra en otro ambiente. Las calles y plazas del municipio se convierten en un gran escenario festivo. Música, encuentros y actividades para todos los públicos marcan la celebración de les Festes del Porrat 2026. Del 13 al 16 de agosto Polop ofrece una programación muy completa. La Plaza de la Ermita volverá a ser el principal punto de reunión, aunque la celebración se extenderá también por la plaza de los Chorros, la avenida Ponoig, la Plaza de la Purísima y distintos rincones del casco urbano. Vecinos, peñas, representantes festeros y visitantes compartirán cuatro jornadas que volverá a transformar el municipio durante uno de los momentos más esperados del verano.

Y es que esta celebración nació alrededor de un mercado popular —un «porrat»— que se instalaba junto a la ermita de San Roque y al que acudían los habitantes de Polop para adquirir productos y suministros destinados a la huerta y al hogar. Con el paso de los años, aquel encuentro comercial fue transformándose hasta dar lugar a las actuales fiestas en honor a San Roque. Así que, Polop afronta una nueva edición en la que tradición y diversión volverán a compartir protagonismo.

Un programa pensado para todos

El ambiente comenzará a tomar forma desde la víspera, el miércoles 12, con una fiesta previa organizada por la Asociación de Peñas «El Porrat» y la peña Porrat-Motoret. Sin embargo, el arranque oficial llegará el jueves 13 al mediodía. A las doce, el volteo general de campanas anunciará el inicio de las fiestas y, media hora después, tendrá lugar la tradicional «Arrancà» de Peñas en el Ayuntamiento. La entrega de pañuelos y la interpretación conjunta del pasodoble «Polop de la Marina» por todas las bandas marcarán un momento simbólico del programa.

Polop volverá a mostrar la fuerza de sus peñas, la presencia de las bandas y la capacidad de sus plazas para convertirse en lugares de encuentro. / INFORMACIÓN

La primera jornada continuará con un aperitivo abierto al pueblo y a sus visitantes en la carpa municipal de la Plaza de la Ermita. Por la tarde, a las ocho, llegará uno de los actos más desenfadados: el tradicional Desfile del Humor. Las peñas, junto a la Reina, el Rey, las Damas y los Festers, recorrerán el trayecto entre la avenida Ponoig y la Plaza de la Purísima, en una convocatoria que volverá a llenar las calles de disfraces, música y creatividad. Y por la noche, el grupo Suite Rumba animará la verbena en la Plaza de la Ermita, antes del baile de peñas organizado junto a la peña Espantall.

El viernes 14 comenzará con la «despertà» por las calles del pueblo. A las once y media, la comitiva formada por los representantes festeros, la Corporación Municipal, las autoridades y las bandas de música se dirigirá hasta la iglesia parroquial, donde se celebrará una misa solemne en honor a los difuntos de Polop. Tras el aperitivo del mediodía, la actividad regresará por la tarde.

La Plaza de la Ermita acogerá a las cuatro y media el café festero y una Gran Batalla de Bandas con premios, mientras que la plaza de los Chorros se reservará para los más pequeños con hinchables y fiesta de la espuma. A las siete, las peñas tomarán de nuevo el protagonismo con un «tardeo» organizado por la asociación «El Porrat» y la peña La Torxa. La noche tendrá como reclamo la verbena de Musical Freya y, de madrugada, un nuevo baile de peñas, esta vez con la colaboración de la peña Mullats.

En el mes de agosto Polop de la Marina entra en otro ambiente. / INFORMACIÓN

El sábado 15 estará marcado por la festividad de la Virgen de la Asunción. Después de la «despertà», se celebrará a las once la ofrenda floral y, a mediodía, la misa solemne en su honor. El aperitivo en la Plaza de la Ermita servirá de transición hacia una tarde dedicada al público infantil y juvenil. Entre las cinco y las siete y media habrá juegos y karaoke organizados por la Asociación de Peñas «El Porrat».

La programación nocturna mantendrá el pulso musical con la actuación de la banda Enjoy, prevista a las once en la Plaza de la Ermita. A las dos de la madrugada, el baile de peñas, organizado con la peña Maduixes, prolongará la fiesta.

El domingo 16 pondrá el broche final con una jornada dedicada a San Roque. La mañana estará marcada por la misa en su honor. Después del aperitivo, la plaza de los Chorros albergará actividades infantiles entre las cuatro y media y las seis y media.

Las fiestas invitan a participar desde la primera campanada hasta la despedida final. / INFORMACIÓN

Pero uno de los momentos centrales del último día llegará por la tarde con la romería en honor a San Roque, desde la Plaza de la Ermita hasta la iglesia parroquial.

La noche combinará la verbena del grupo Rock and Rollers con el pasacalles y la recogida de bandas. A las once y media se celebrará la despedida de las formaciones musicales, la entrega de premios y el nombramiento de los Mayorales de 2027, un acto que enlaza el cierre de estas fiestas con la preparación de las siguientes.

El último baile de peñas, organizado junto a la peña Destrellatats, comenzará a la una de la madrugada. Será el punto final a cuatro días en los que Polop volverá a mostrar la fuerza de sus peñas, la presencia de las bandas y la capacidad de sus plazas para convertirse en lugares de encuentro. Tradición religiosa, humor, música y propuestas familiares convivirán en una edición que invita a participar desde la primera campanada hasta la despedida final.