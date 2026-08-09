El mejor Castell de l'Olla de sus 40 años queda ensombrecido por el accidente que causó 27 heridos

Una celebración para la historia con un final inesperado. El Castell de l’Olla conmemoró en la noche del sábado su 40 aniversario con el que muchos consideran ya el mejor espectáculo pirotécnico de sus cuatro décadas de historia. Un despliegue técnico sin precedentes, una de las mejores empresas pirotécnicas del mundo al frente del disparo y una bahía completamente abarrotada convirtieron la cita en una noche histórica para Altea.

Sin embargo, el aniversario también quedará inevitablemente ligado al accidente que se produjo durante el espectáculo, cuando una de las carcasas lanzadas desde las plataformas marítimas acabó explotando en la playa, junto al chiringuito El Cranc, provocando 27 heridos, de los cuales once fueron trasladados posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante.

Así, el Castell de l'Olla vivió una de sus noches más brillantes desde el punto de vista artístico y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de toda su trayectoria.

El Castell de l'Olla de Altea, en imágenes / Diego Coello Calvo

Vulcano firma un espectáculo de referencia

Con puntualidad absoluta, a las doce de la noche comenzó el disparo diseñado por Pirotecnia Vulcano, una de las firmas más prestigiosas del panorama internacional y responsable recientemente del espectáculo pirotécnico con motivo de la bendición del templo de la Sagrada Familia de Barcelona presidida por el papa León XIV.

La expectación era máxima y el resultado respondió a lo esperado. Durante 21 minutos, el cielo de la bahía de Altea se iluminó gracias a 1.600 kilos de masa explosiva y más de un millar de carcasas disparadas íntegramente desde el mar. Las ya tradicionales colas de pavo real, convertidas en una de las imágenes más reconocibles del Castell de l'Olla, se combinaron con enormes palmeras de luz que superaban los 250 metros de diámetro tras explosionar anos 300 metros de altura, creando un espectáculo visual que arrancó continuos aplausos del público.

El remate volvió a ser uno de los momentos culminantes de la noche. Decenas de truenos sincronizados precedieron a una espectacular sucesión de candelas romanas que ascendieron verticalmente sobre el mar antes de un final que hizo estallar en una prolongada ovación a los miles de asistentes.

Siete plataformas para el mayor despliegue de la historia

Con motivo del 40 aniversario, la Cofradía del Castell de l’Olla quiso dar un paso más. Su presidente, José Pérez Gorgoll, ya había anunciado antes del espectáculo que esta edición sería diferente, con nuevos colores, efectos inéditos y un importante incremento de la calidad artística.

La principal novedad fue la ampliación del dispositivo marítimo hasta siete plataformas flotantes, formando una línea de aproximadamente 500 metros, el mayor despliegue realizado hasta ahora para este acontecimiento. Una apuesta que convirtió el aniversario en una edición especialmente ambiciosa y que permitió desarrollar un montaje de enorme complejidad técnica.

El público disfruta del espectáculo pirotécnico de Vulcano en la playa de l'Olla. / Diego Coello Calvo

Una bahía abarrotada

La playa de La Olla volvió a quedarse pequeña. Se estima que alrededor de 40.000 personas siguieron el espectáculo desde el litoral, mientras que la Policía Local calcula que unas 60.000 pudieron contemplarlo desde distintos puntos de la bahía comprendidos entre la Serra Gelada y el Morro de Toix.

El mar ofrecía igualmente una imagen espectacular, con más de 200 embarcaciones fondeadas frente a la costa, cuyas luces se mezclaban con los destellos de los fuegos artificiales.

Miles de visitantes llegados desde numerosos puntos de España acudieron para contemplar un espectáculo que continúa siendo único por dispararse íntegramente desde plataformas situadas sobre el mar.

INFORMACIÓN

El accidente que cambió el ambiente de la noche

Cuando el espectáculo se encontraba en pleno desarrollo se produjo el incidente que terminó marcando la celebración.

Una de las carcasas disparadas desde las plataformas acabó explotando entre el público situado en la playa de La Olla, en las inmediaciones del chiringuito El Cranc, provocando momentos de gran tensión.

Según la información facilitada por la Cofradía del Castell de l'Olla, 27 personas resultaron heridas. De ellas, 14 fueron evacuadas inicialmente al Hospital IMED Levante, mientras que 11 tuvieron que ser posteriormente trasladadas a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante para recibir atención especializada. Otras 13 personas fueron atendidas en el Centro de Salud de Altea, donde recibieron el alta tras ser asistidas.

Las primeras informaciones apuntan a que uno de los morteros de lanzamiento podría haberse desplazado por un posible fallo en su anclaje, modificando la trayectoria de una de las carcasas hasta hacerla explosionar sobre la playa. No obstante, esta hipótesis deberá ser confirmada por la investigación técnica que determinará las causas exactas del accidente.

Pese al incidente, el espectáculo pudo concluir y la rápida actuación del dispositivo sanitario permitió atender con rapidez a todos los afectados.

Más de 200 efectivos en un amplio dispositivo de seguridad

La magnitud del Castell de l'Olla volvió a requerir un importante operativo preventivo. Más de 200 efectivos integraron el dispositivo coordinado por el Ayuntamiento de Altea, en el que participaron Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, DYA Altea e IMED Levante.

La cobertura sanitaria contó con cinco ambulancias, una de ellas una UVI móvil, mientras que se habilitaron once zonas de aparcamiento con capacidad para unos 3.000 vehículos.

El dispositivo se completó con un Punto Violeta, gestionado por Cruz Roja Altea; un Punto Arcoíris, atendido por Alicante Entiende con la colaboración de Altea Entiende; y un punto informativo de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA).

Tras producirse el accidente, todos estos recursos permitieron una rápida atención y evacuación de los heridos.

Llegada del ministro de Transportes, Oscar Puente, al Castell de l'Olla 2026. / Diego Coello Calvo

Respaldo institucional a un referente del Mediterráneo

La edición del 40 aniversario reunió también a una destacada representación institucional.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que asistía por segundo año consecutivo al Castell de l‘Olla, afirmó antes del espectáculo que este acontecimiento “merece una relevancia nacional o internacional”, al considerar que la unión entre la pirotecnia y el mar “reúne todos los ingredientes para ser declarado de interés internacional”. Además, aseguró que contribuirá “a darle la máxima visibilidad posible”.

El ministro Oscar Puente en el estand de DiversAltea. / Diego Coello Calvo

Junto a él estuvieron el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, quien definió el Castell de l’Olla como “una de las señas de identidad valenciana” y “el mejor espectáculo que puede verse en la costa mediterránea”. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, destacó que cumplir cuarenta años “supone un logro que acerca al Castell a la declaración de Fiesta de Interés Turístico”, felicitando expresamente a la Cofradía por su trabajo. También asistió la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Mari Carmen Ortí, quien reiteró el apoyo del Consell “a este evento cultural único” y felicitó tanto a la pregonera de esta edición, Beatriz Lorente Sorolla, como al autor del cartel anunciador, Damià Díaz.

Por su parte, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, puso el acento en el papel de la sociedad civil alteana, destacando que pocas celebraciones de estas dimensiones “siguen siendo posibles gracias al esfuerzo de una entidad organizadora como la Cofradía del Castell de l'Olla y al respaldo de patrocinadores e instituciones”.

Miembros del Consell, alcalde de Altea y organizadores Castell de l'Olla 2026. / Diego Coello Calvo

Una edición inolvidable por dos motivos

El Castell de l’Olla de 2026 será recordado por haber elevado el listón artístico del espectáculo hasta cotas difícilmente superables. El despliegue preparado por Pirotecnia Vulcano, la ampliación del frente de disparo y la calidad de los efectos confirmaron la madurez de un acontecimiento que aspira a convertirse en un referente turístico internacional.

Pero la historia del 40 aniversario también quedará inevitablemente vinculada al accidente que interrumpió la noche festiva y abrió una investigación para esclarecer por qué una de las carcasas terminó explotando entre el público.

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Dos imágenes contrapuestas, la del extraordinario espectáculo sobre el mar y la de la rápida intervención de los equipos sanitarios para atender a los heridos, resumen una edición que permanecerá durante mucho tiempo en la memoria colectiva de Altea.