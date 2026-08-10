Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar

Las calas del Tío Ximo y la Almadrava de Benidorm continúan cerradas al baño este lunes, después de que el pasado sábado se produjera una salida de aguas residuales al mar en la zona de Sierra Helada. La bandera roja ondea desde entonces en ambos puntos como medida de precaución, aunque el incidente ya se ha solventado y viene motivado por la presión turística y la acumulación de toallitas higiénicas, según ha valorado el concejal José Ramón González de Zárate.

El episodio quedó registrado en un vídeo difundido en redes sociales por la cuenta de Instagram Memeshit, en el que se aprecia la salida de agua hacia el litoral. El Ayuntamiento asegura que el vertido quedó paralizado el sábado y que durante la tarde la situación ya se encontraba controlada, aunque se mantiene la prohibición del baño por precaución.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha explicado a INFORMACIÓN que la incidencia se produjo en un contexto de máxima presión sobre la red de saneamiento de la ciudad, con las estaciones de bombeo trabajando de forma continuada.

Según el edil, la depuradora está preparada para asumir estos volúmenes, pero el problema se encuentra en la capacidad de bombeo. El sistema llegó a superar los 50.000 metros cúbicos, una cifra que, según su estimación, refleja que Benidorm está soportando en estos días una población equivalente de alrededor de 350.000 personas.

“No vale solo con la línea 1, hay que poner en funcionamiento la línea 2 y estar al tanto”, ha señalado González de Zárate, que recuerda que se trata de una situación excepcional respecto a años anteriores. En 2024, explica, se produjo un episodio similar durante un solo día, mientras que en 2025 no se registró ninguno.

Bombas al límite durante 24 horas

El responsable municipal del Ciclo del Agua señala que las bombas están funcionando a pleno rendimiento durante las 24 horas, una situación que incrementa las dificultades para gestionar cualquier incidencia que se produzca en la red.

A esta presión se añade otro problema recurrente que es la acumulación de toallitas higiénicas y otros sólidos. Según explica el edil, estos residuos terminan compactándose hasta formar una masa muy difícil de retirar.

La maquinaria especializada, como la denominada máquina pulpo, puede romper y extraer estos bloques, pero cuando la limpieza tiene que hacerse manualmente el trabajo resulta mucho más lento y complicado.

Aspecto de la acumulación de toallitas y otro material no biodegradable. / INFORMACIÓN

El punto que concentra ahora la preocupación municipal es la estación de bombeo de Sierra Helada, situada en la última parte del recorrido antes de la depuradora. El Ayuntamiento estudia realizar una actuación que permita mejorar el acceso y facilitar las labores de limpieza y mantenimiento.

La solución, sin embargo, no es inmediata. Entre las dificultades figura también la presencia de una línea de media tensión en las inmediaciones, por lo que el Consistorio está estudiando con Iberdrola las posibilidades de actuación.

González de Zárate apunta que se está analizando incluso la posibilidad de abrir una compuerta para mejorar el funcionamiento del sistema, aunque advierte de que este tipo de intervención requiere tiempo y no puede ejecutarse de forma inmediata.

El vertido se detuvo el sábado

El concejal asegura que hasta el pasado sábado no se había producido ninguna dificultad de este tipo en el bombeo de Sierra Helada durante este verano. La incidencia se registró durante el sábado y, según su explicación, el vertido se paralizó entre las 13:00 y las 15:00 horas, aunque posteriormente continuó saliendo agua debido a que el sistema todavía se encontraba en carga.

González de Zárate recalca que se trata del funcionamiento de un sistema de aliviadero y asegura que la situación quedó controlada durante la tarde del sábado.

El Ayuntamiento considera que la respuesta fue rápida, teniendo en cuenta las circunstancias, pero mantiene la bandera roja -tal como ha confirmado la concejala de Playas, Mónica Gómez- en las dos calas afectadas como medida preventiva hasta garantizar las condiciones adecuadas para recuperar el baño.

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De esta forma, el cierre se mantiene este lunes, mientras los servicios municipales siguen vigilando la zona y analizando las actuaciones necesarias para evitar que la elevada presión sobre el sistema y la acumulación de residuos vuelvan a provocar una incidencia similar.