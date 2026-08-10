Benidorm prohíbe el acceso a Serra Gelada y El Moralet durante el eclipse por el riesgo extremo de incendios

La ciudad de Benidorm ya está preparada para el eclipse total de sol de este miércoles, 12 de agosto. Esta mañana se ha celebrado una última reunión para coordinar el dispositivo que se desplegará con motivo de este fenómeno astronómico único. El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado que “durante la jornada del miércoles estará operativa la emergencia por riesgo extremo de incendios forestales establecida por la Generalitat Valenciana en todo el territorio autonómico, una circunstancia que condiciona el operativo y que establece restricciones a los lugares desde donde se podrá seguir el eclipse”.

En concreto, la orden de la Generalitat establece la restricción de circulación de vehículos y personas por senderos y zonas forestales lo cual afecta al parque natural de la Serra Gelada y al parque de El Moralet.

Por ello, el miércoles estará prohibido el acceso rodado y peatonal al entorno de la Cruz y al resto del parque natural; estableciéndose controles de tráfico tanto en esta zona como en otros puntos de entrada a Serra Gelada. También se llevarán a cabo filtros peatonales en estos puntos y se cerrará el parque de El Moralet.

Desde las playas

Carrobles ha detallado que para facilitar que la gente pueda seguir el eclipse desde las playas y la bahía de Benidorm, se ha decidido ampliar el horario del servicio salvamento y socorrismo, de modo que estará operativo hasta las 21:30 horas, 90 minutos más de lo habitual; como también lo estará la embarcación de la Policía Local y servicio de quads.

También hasta las 21:30 horas se amplía el horario de apertura del yacimiento del Tossal de La Cala, punto al que solo puede accederse peatonalmente, ya que es una zona de circulación restringida a la que sólo pueden acceder los vehículos de los residentes de la urbanización aledaña.

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Por último, recordar a la población las recomendaciones lanzadas desde la Generalitat Valenciana para seguir el eclipse de forma segura y sin riesgos oculares, entre las que destacan la necesidad de utilizar gafas homologadas -que porten la inscripción ISO 12312-2 en las propias gafas, embalaje o instrucciones- y que estén en buen estado, evitar desplazamientos innecesarios, protegerse del calor e informarse por los canales oficiales. Desde la Generalitat se ha habilitado un espacio específico con toda la información al respecto de este fenómeno: https://eclipses.gva.es/.