Explosión en el Castell de l'Olla de Altea: Pirotecnia Vulcano activa el seguro de responsabilidad civil

Dos días después del accidente que ensombreció la celebración del 40.º Castell de l'Olla de Altea, la investigación para esclarecer las causas del suceso ya está oficialmente en marcha. La Guardia Civil ha confirmado que el Equipo de Policía Judicial de Altea y la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Alicante trabajan conjuntamente para determinar qué provocó que una de las carcasas pirotécnicas terminara explotando entre el público congregado en la playa de la Olla.

Paralelamente, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Altea ha comenzado a recoger las denuncias de las personas afectadas por el accidente, que dejó un balance de 27 heridos durante el espectáculo del pasado sábado.

La evolución de los lesionados ha sido favorable. Según la información recabada por este periódico, todos los heridos han recibido ya el alta hospitalaria excepto un varón, que continúa ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante. Su estado no reviste gravedad.

Colaboración permanente

Pirotecnia Vulcano ha hecho público este lunes su primer comunicado oficial desde el accidente, en el que manifiesta su “profundo pesar” por lo sucedido y traslada “todo su apoyo y solidaridad” a las personas afectadas y a sus familias.

La empresa asegura que mantiene “una colaboración permanente con las autoridades encargadas de la investigación” y afirma que ya está recopilando “toda la información técnica relativa al espectáculo” para facilitar “el esclarecimiento de los hechos”.

Asimismo, ha confirmado la activación de su póliza de Responsabilidad Civil, cuya cobertura, según explica, “multiplica por ocho el mínimo exigido por la legislación vigente, con el fin de atender las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del accidente”.

En su comunicado, Vulcano sostiene igualmente que el espectáculo contaba “con todas las autorizaciones administrativas” y que el montaje se realizó “conforme al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería” y a las instrucciones técnicas “que regulan este tipo de espectáculos”.

Las causas siguen sin determinarse

Aunque durante las primeras horas posteriores al accidente surgieron diversas hipótesis sobre el origen del fallo, ninguna ha sido confirmada oficialmente.

Serán ahora los especialistas de la Intervención de Armas y Explosivos quienes, junto con la Policía Judicial, determinen qué provocó que una de las carcasas abandonara su trayectoria prevista y acabara explotando en la playa, en una zona donde se concentraban miles de espectadores.

Hasta que concluyan los informes periciales, ninguna de las partes implicadas ha querido aventurar conclusiones sobre las posibles causas del siniestro.

El Ayuntamiento destaca la respuesta del operativo

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha trasladado públicamente este lunes su apoyo a todas las personas afectadas y ha agradecido el trabajo realizado por los más de doscientos efectivos que integraban el dispositivo de seguridad del Castell de l'Olla.

El primer edil ha calificado de “ejemplar” la actuación de los equipos de emergencia, cuya rápida intervención permitió atender y evacuar a los heridos pese a la enorme concentración de público que seguía el espectáculo desde la playa y distintos puntos de la bahía.

Zaragozí ha mostrado, asimismo, su respaldo a la Cofradía del Castell de l’Olla, organizadora del evento, animándola a continuar trabajando “en futuras ediciones de una celebración que ya cuenta con la declaración de Evento de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana”.

En la misma línea se ha expresado el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez, quien ha lamentado lo sucedido y ha trasladado su apoyo a las personas heridas.

El edil ha destacado especialmente el trabajo desarrollado por la Policía Local y Protección Civil de Altea, cuyos agentes y voluntarios comenzaron a asistir a los afectados desde el primer momento, “colaborando estrechamente con los servicios sanitarios y el resto de cuerpos de emergencia”, ha indicado.

“Ahora toca acompañar a las personas afectadas y desearles una pronta recuperación. La respuesta de emergencia se activó de forma inmediata y se actuó con rapidez, coordinación y profesionalidad”, ha surayado.

INFORMACIÓN

Momentos de confusión entre el público

El accidente se produjo cerca de las doce y cuarto de la noche del pasado sábado cuando el espectáculo pirotécnico del Castell de l’Olla se encontraba en pleno desarrollo y una de las carcasas explotó entre los asistentes situados en la playa de la Olla.

Un testigo presencial consultado por este periódico, que presenciaba el disparo a escasos metros del lugar donde se produjo la explosión, ha relatado que durante los primeros instantes “se vivieron escenas de gran desconcierto”. Según ha explicado, “numerosas personas comenzaron a abandonar precipitadamente la zona, produciéndose empujones y caídas mientras otras atendían a quienes presentaban quemaduras leves o pequeños golpes”. El testigo destaca igualmente “la rapidez con la que actuaron tanto los servicios sanitarios como las fuerzas de seguridad”, cuya intervención permitió controlar la situación en pocos minutos pese a la elevada afluencia de público.

Un aniversario histórico marcado por el accidente

El 40.º Castell de l'Olla había reunido a más de 40.000 espectadores para contemplar el espectáculo diseñado por Pirotecnia Vulcano, considerado por muchos asistentes como el de mayor calidad artística de la historia del certamen.

Durante 21 minutos se dispararon más de un millar de carcasas desde siete plataformas flotantes distribuidas frente a la bahía de Altea, en el mayor despliegue técnico realizado hasta la fecha.

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Sin embargo, el accidente ocurrido durante el espectáculo acabó eclipsando una edición que estaba llamada a convertirse en una de las más brillantes de las cuatro décadas del Castell de l'Olla.