La ONCE deja en Finestrat un premio de 250.000 euros y 10.000 euros al mes durante cinco años

La suerte ha vuelto a tocar en la provincia de Alicante. Un vecino de Finestrat ha ganado uno de los grandes premios del nuevo rasca de la ONCE ‘5 Años para ti’, dotado con 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante cinco años.

La propia ONCE ha anunciado el premio en redes sociales, donde ha destacado que este nuevo producto de sus rascas ha llevado la ilusión hasta Finestrat. En total, el premio supone una de esas cantidades capaces de cambiar la vida de cualquier persona: un primer pago importante y una renta mensual durante cinco años.

Un premio de 10.000 euros al mes durante cinco años

El rasca premiado pertenece al juego ‘5 Años para ti’, una modalidad que cuesta 5 euros y en la que se puede ganar el gran premio de 10.000 euros mensuales durante cinco años, además de 250.000 euros.

Según la información del propio juego, el premio se reparte de la siguiente manera: durante el primer año, el ganador recibe 120.000 euros correspondientes a la renta mensual, más los 250.000 euros del premio inicial. En los cuatro años siguientes, percibe 120.000 euros anuales, hasta completar los cinco años de premio.

Cómo funciona el rasca ‘5 Años para ti’

El boleto está formado por cuatro juegos diferentes. En uno de ellos, el jugador debe comparar destinos favoritos con los suyos; en otro, encontrar símbolos iguales en una misma fila; también hay una prueba de distancias y otra en la que la suma de dos números debe dar exactamente cinco.

La clave del gran premio está en el símbolo “5 años”. Si aparece en una jugada premiada, el boleto da acceso al primer premio: 10.000 euros al mes durante cinco años más 250.000 euros.

La ONCE reparte suerte en Alicante

El premio de Finestrat vuelve a situar a la provincia de Alicante entre los puntos afortunados de los juegos de la ONCE. En este caso, no se trata de un sorteo tradicional, sino de un premio instantáneo: el ganador conoce el resultado en el mismo momento de rascar el boleto.

El nuevo rasca ‘5 Años para ti’ cuenta con premios por cada serie de seis millones de boletos, entre ellos dos grandes premios como el entregado en Finestrat, además de otros premios de 10.000, 1.000, 100, 50, 20, 15, 10 y 5 euros.

Noticias relacionadas

Una vez más, la suerte ha pasado por la Marina Baixa y ha dejado en Finestrat uno de esos premios que no solo llegan de golpe, sino que se mantienen mes a mes durante cinco años.