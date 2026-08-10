Piscinas naturales, cascadas y agua fría en pleno verano: así es el paraíso escondido en el interior de Alicante según National Geographic

En el corazón del interior alicantino, a tan solo 15 kilómetros de Benidorm, se esconde un rincón que parece sacado de un cuento: les Fonts de l'Algar, un paraje natural donde el agua cristalina, las cascadas y las pozas forman un verdadero oasis para quienes huyen del calor y del bullicio costero. Este paraíso fluvial, ubicado en Callosa d’en Sarrià, se ha convertido en uno de los destinos más buscados para disfrutar de un verano diferente, fresco y en plena naturaleza, tal y como señala la revista National Geographic.

Cascadas, pozas y senderos

El enclave recorre 1,5 kilómetros de pura belleza natural a lo largo del río Algar. El itinerario es sencillo, apto para todas las edades, y está repleto de miradores, pasarelas de madera y escaleras de piedra que serpentean entre rocas calizas y vegetación mediterránea. A cada paso, el visitante encuentra un nuevo rincón donde detenerse: una cascada que cae con fuerza, una poza de agua turquesa o un remanso ideal para un baño revitalizante.

Una pareja en las Fuentes del Algar / DAVID REVENGA

Agua fría, incluso en pleno agosto

Una de las características más sorprendentes de las Fonts de l'Algar es la temperatura constante del agua, que se mantiene entre 18 y 20 ºC incluso en pleno verano. Sumergirse en una de sus pozas se convierte en una experiencia sensorial única, perfecta para escapar del calor sofocante de la costa. La claridad del agua, que permite ver peces, libélulas y helechos acuáticos, hace que el baño sea también un ejercicio de conexión con la naturaleza.

Declarada Zona Húmeda Protegida en 2002, esta área es también un ejemplo de equilibrio entre turismo y conservación. A su alrededor, campos de nísperos, almendros y huertos tradicionales conservan el paisaje rural de la Marina Baixa. No faltan tampoco los elementos históricos, como las acequias centenarias y el antiguo canal que aún canaliza el agua para el riego, en uso desde tiempos árabes —de hecho, “Algar” proviene del árabe y significa “cueva” o “lugar excavado”.

Y es que, antiguamente, las aguas de l’Algar eran consideradas "fuente de salud". Aunque hoy ya no se asocian a tratamientos médicos, sí siguen siendo un lugar ideal para desconectar, relajarse y revitalizar cuerpo y mente.