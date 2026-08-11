Altea abre las inscripciones para las Escuelas Deportivas Municipales con matrícula también por Internet

El Ayuntamiento de Altea ha abierto el periodo de inscripción para las Escuelas Deportivas Municipales del curso 2026-2027, que permanecerá activo desde este miércoles 12 hasta el próximo 29 de agosto. La principal novedad de esta edición es la incorporación de una plataforma digital que permitirá realizar todo el proceso de matrícula de forma online, evitando desplazamientos y agilizando los trámites para las familias.

La concejala de Deportes, Sara Soler, ha señalado este martes que “para para llevar a cabo la inscripción online, a partir del día 12 estará operativo el enlace https://inscripciones.altea.es/#!/inscripcion/deportes-escuelas-municipales-2026-2027/formulari ”. En este sentido, la edil ha explicado que esta nueva herramienta “responde al objetivo de hacer el proceso de inscripción más cómodo y accesible”, al tiempo que supone “un paso más en la digitalización de los servicios municipales”.

Sara Soler ha indicado que la inscripción telemática “podrá realizarse a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento, como he comentado, mientras que quienes prefieran el procedimiento tradicional podrán seguir matriculándose presencialmente en la Oficina de Deportes, ubicada en el Centro Juvenil de la Ciudad Deportiva, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 13:30 horas”.

Además, ha añadido que las inscripciones “se formalizarán una vez firmada y pagada la solicitud de inscripción y se cumplimente la autorización paterna o materna” y ha apostillado que para más información “hay que llamar al teléfono 637856308 o mandar un E-mail a: juventudydeportes@altea.es o vbodalo@altea.es ”.

Veintiuna modalidades deportivas

La oferta para el próximo curso mantiene un amplio abanico de disciplinas destinadas a niños y jóvenes. Soler ha manifestado que los interesados “podrán escoger entre balonmano, fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, natación artística, pilota valenciana, gimnasia rítmica, ciclismo, tenis de mesa, hapkido, taekwon-do ITF, jiu-jitsu, kickboxing, capoeira, ajedrez, tenis, pádel, atletismo, psicomotricidad y actividad física para niños y niñas con diversidad funcional”.

En cuanto al precio de la matrícula, la concejala de Deportes ha anunciasdo que “será de 15,68 euros y únicamente se abonará una vez, independientemente del número de modalidades en las que se inscriba cada alumno. Posteriormente, cada actividad tendrá la cuota correspondiente según la disciplina elegida”, ha apostillado.

Por otro lado, Sara Soler ha dicho que las plazas “se adjudicarán por riguroso orden de inscripción hasta completar los cupos disponibles”.

Consolidado el deporte inclusivo

La programación volverá a incluir la actividad física destinada a niños y niñas con diversidad funcional, una iniciativa que alcanza su tercera edición dentro del programa municipal Altea Activa.

Soler ha destacado que esta propuesta “ha obtenido una excelente respuesta en las dos ediciones anteriores” y ha subrayado que el deporte siempre aporta “importantes beneficios físicos, psicológicos y sociales para menores de entre 5 y 12 años, además de favorecer la integración y la igualdad de oportunidades”.

Un programa que no ha dejado de crecer

Las Escuelas Deportivas Municipales se han consolidado en los últimos años como uno de los principales programas de promoción del deporte base impulsados por el Ayuntamiento de Altea. La oferta ha experimentado un crecimiento progresivo tanto en el número de modalidades como en los servicios dirigidos a las familias y a los menores.

Cartel anunciador de las Escuelas Deportivas Municipales Altea 2026 2027 / D.C

Si en el curso 2023-2024 se ofertaban una docena de disciplinas deportivas, la programación fue ampliándose hasta alcanzar las veinte modalidades durante el pasado curso. Para 2026-2027 el Ayuntamiento da un nuevo paso con la incorporación del atletismo, que eleva la oferta a 21 disciplinas, y con la puesta en marcha de la primera plataforma de inscripción telemática, una medida destinada a agilizar los trámites administrativos y facilitar el acceso a las familias.

La actividad física para niños y niñas con diversidad funcional, integrada en el programa Altea Activa, alcanza además su tercera edición consecutiva, consolidándose como una de las iniciativas de inclusión deportiva promovidas por la Concejalía de Deportes.

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Aunque el Ayuntamiento no ha hecho públicas las cifras oficiales de matriculación de las últimas ediciones, la ampliación constante de la oferta deportiva y la incorporación de nuevas modalidades reflejan la buena acogida que las Escuelas Deportivas Municipales mantienen entre las familias alteanas, convirtiéndose cada curso en la principal puerta de entrada al deporte base del municipio.