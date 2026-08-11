El Ayuntamiento de Altea abre una oficina de atención para canalizar las reclamaciones de los afectados por el accidente del Castell de l'Olla

El Ayuntamiento de Altea ha dado un paso más en la atención a las personas afectadas por el accidente registrado durante el Castell de l’Olla al habilitar, desde este martes, un servicio específico para centralizar las reclamaciones de quienes sufrieron lesiones o daños tras la explosión de una carcasa pirotécnica entre el público en los minutos finales del espectáculo.

La medida llega tres días después del suceso, que dejó un balance de 27 heridos, de los que solo uno permanece hospitalizado en la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante. Mientras, la Guardia Civil continúa investigando las causas del accidente y trata de determinar si existió algún tipo de negligencia que pudiera derivar en responsabilidades penales.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha señalado este martes que el objetivo del Ayuntamiento “es facilitar a los afectados la tramitación de las posibles indemnizaciones, evitando que cada perjudicado tenga que afrontar individualmente los trámites con las compañías aseguradoras”.

Una vía única para presentar las reclamaciones

El primer edil ha añadido que “ahora abrimos un expediente específico que será gestionado por los servicios jurídicos municipales” y ha explicado que las personas afectadas “deberán presentar su solicitud a través del Registro General del Ayuntamiento, en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), aportando sus datos personales y de contacto, una descripción de los daños sufridos, el parte de lesiones y, en su caso, el alta médica”.

Además, desde este martes los servicios jurídicos atenderán personalmente a los afectados “en la primera planta del Ayuntamiento” para resolver “dudas sobre la documentación necesaria y el procedimiento a seguir”. Con esta iniciativa, “el Ayuntamiento pretende canalizar todas las reclamaciones y prestar asesoramiento a quienes deseen reclamar por la vía civil”, ha aseverado Diego Zaragozí.

El Ayuntamiento ayudará, pero la investigación corresponde a la Guardia Civil

Por otro lado, desde los servicios jurídicos municipales han explicado que la función del Ayuntamiento “será exclusivamente de orientación y acompañamiento administrativo”, ya que la investigación sobre las causas del accidente “corresponde íntegramente a la Guardia Civil y, posteriormente, a la autoridad judicial”.

Según han detallado, “si la investigación concluye que existió algún tipo de negligencia, el juzgado abrirá las correspondientes diligencias y, dentro del procedimiento penal, podrán fijarse también las indemnizaciones que correspondan a las víctimas”. En cambio, aquellas personas que opten por no presentar denuncia o en cuyos casos no se aprecie responsabilidad penal “deberán reclamar directamente ante la aseguradora por la vía civil”.

En el gabinete jurídico municipal destacan que muchas personas “se encuentran perdidas cuando tienen que enfrentarse a una compañía de seguros. Lo que pretende el Ayuntamiento es explicarles cómo deben preparar la documentación y orientarles para que puedan ejercer sus derechos”, han señalado.

Asimismo, han apostillado que el Ayuntamiento “no determinará responsabilidades ni intervendrá en la valoración de las indemnizaciones, funciones que corresponderán al juzgado si existe procedimiento penal o, en su defecto, a las compañías aseguradoras y a la jurisdicción civil”.

Edificio del Ayuntamiento de Altea. / Diego Coello Calvo

La investigación continúa abierta

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer qué provocó que una de las carcasas abandonara su trayectoria prevista y terminara explotando en una zona ocupada por espectadores.

La investigación corre a cargo del Equipo de Policía Judicial de Altea y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Alicante, cuyos especialistas deberán determinar el origen del fallo.

Hasta el momento ninguna de las partes implicadas ha querido aventurar hipótesis sobre las causas del accidente.

La Cofradía defiende el dispositivo de seguridad

Por otro lado, el presidente de la Cofradía del Castell de l’Olla, José Pérez Gorgoll, ha rechazado que el accidente se debiera “al desplazamiento de alguna de las plataformas flotantes desde las que se efectuaban los disparos”. Según explicó este lunes en declaraciones a Radio Sirena COPE, todas las plataformas se encontraban “perfectamente ancladas” mediante sistemas cuyo peso supera la tonelada, por lo que considera “imposible” que hubieran podido desplazarse durante el espectáculo.

Pérez Gorgoll insistió en que será la empresa encargada del disparo, Pirotecnia Vulcano, “la que determine técnicamente qué ocurrió con la carcasa desviada” y evitó realizar cualquier especulación mientras continúan las investigaciones. El presidente de la Cofradía del Castell de l’Olla defendió igualmente el funcionamiento del dispositivo de seguridad desplegado durante el espectáculo, destacando la rapidez con la que actuaron las ambulancias y los equipos de emergencia para atender y evacuar a los heridos.

INFORMACIÓN

“El Castell de l’Olla seguirá”

Pese al accidente, la organización mantiene intacta su voluntad de celebrar una nueva edición del Castell de l'Olla el próximo año.

José Pérez ha manifestado que la Cofradía del Castell de l’Olla “vive estos días con una sensación agridulce, especialmente porque el accidente se produjo precisamente durante la conmemoración del 40.º aniversario de un espectáculo”. Asimismo ha destacado que durante cuatro décadas “el ‘Castell’ había transcurrido sin incidentes de estas características”.

Por otro lado, Pérez Gorgoll ha adelantado que en los próximos días “la Cofradía celebrará una reunión interna para analizar lo sucedido y mantendrá también un encuentro con la Guardia Civil con el fin de colaborar en la elaboración del correspondiente atestado”.

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Mientras tanto, Pirotecnia Vulcano continúa analizando toda la información técnica relativa al disparo y mantiene activada su póliza de responsabilidad civil, cuya cobertura —según informó la propia empresa— supera en ocho veces el mínimo exigido por la legislación vigente para este tipo de espectáculos.