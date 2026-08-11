Baby boom en Mundomar: nacen cinco polluelos de ibis escarlata y un flamenco en julio

Mundomar continúa consolidándose como un referente en bienestar animal con el nacimiento de cinco polluelos de ibis escarlata y un flamenco durante el pasado mes de julio. Estos nuevos nacimientos se suman a los registrados en los últimos años y ponen de manifiesto el éxito de los protocolos de bienestar animal que el parque de naturaleza desarrolla con las más de ochenta especies exóticas y marinas que alberga.

Entrenamientos médicos, enriquecimientos ambientales, revisiones veterinarias y un seguimiento constante forman parte del trabajo diario que realizan biólogos, veterinarios y cuidadores para garantizar la calidad de vida de los animales. Gracias a la mejora continua de las instalaciones y al perfeccionamiento de estos programas, la reproducción de numerosas especies ha experimentado un notable incremento en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales indicadores del bienestar de los ejemplares que habitan el parque.

Cinco nuevos ibis escarlata

Originario del norte de Sudamérica y de algunas zonas del Caribe, el ibis escarlata destaca por su intenso plumaje rojo y su característico pico largo y curvado, adaptado para buscar alimento en zonas húmedas.

Las nuevas crías de ibis escarlata ya conviven con el resto de la colonia de Mundomar. / INFORMACIÓN

Los cinco polluelos nacidos recientemente en Mundomar todavía presentan un plumaje de tonos grises y marrones, ya que el característico color escarlata aparece de forma progresiva durante su desarrollo gracias a una alimentación rica en carotenoides, presentes de forma natural en pequeños crustáceos.

Como corresponde a una especie especialmente sociable, las crías ya conviven con el resto de la colonia, donde continúan creciendo bajo el cuidado de los ejemplares adultos.

El séptimo flamenco nacido desde 2021

La colonia de flamencos de Mundomar también ha recibido este verano a un nuevo miembro: un polluelo que supone el séptimo nacimiento registrado en el parque desde 2021. Este dato confirma, una vez más, la consolidación del éxito de los programas de bienestar animal, ya que la reproducción en esta especie supuso durante años un importante desafío.

Durante sus primeras semanas de vida, la cría permanece junto a sus progenitores, que se turnan para alimentarla y protegerla mientras comienza a explorar su entorno.

El nuevo polluelo de flamenco permanece junto a sus progenitores durante sus primeras semanas de vida. / INFORMACIÓN

Al igual que ocurre con el ibis escarlata, el característico color rosado del flamenco no aparece al nacer, sino que se desarrolla de forma gradual gracias a una dieta rica en carotenoides.

Cada nuevo nacimiento supone un motivo de satisfacción para todo el equipo de Mundomar y refleja el compromiso diario del parque con la biodiversidad. Un entorno seguro, estable y adaptado permite que numerosas especies desarrollen sus comportamientos naturales y contribuye al éxito de sus programas de reproducción bajo cuidado humano.