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Vivienda

Benidorm pide 250.000 euros para diseñar su Plan Municipal de Vivienda y medir el impacto de los pisos turísticos

El Ayuntamiento aspira a financiar un diagnóstico que analizará las necesidades de vivienda asequible, la segunda residencia y la vivienda turística y prevé crear un Observatorio Municipal de Vivienda

Pérez augura que el plan aportará datos reales a medio plazo de la situación de la vivienda en el municipio.

Pérez augura que el plan aportará datos reales a medio plazo de la situación de la vivienda en el municipio. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm quiere poner cifras y datos a la realidad residencial de la ciudad antes de definir sus futuras políticas de vivienda. Para ello, optará a una subvención de 250.000 euros del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinada a impulsar la Agenda 2030 en las entidades locales. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la participación del consistorio en esta convocatoria, solicitando que la ayuda cubra el cien por cien del coste del proyecto.

El objetivo es elaborar el Plan Municipal de Vivienda de Benidorm, una herramienta con la que el gobierno local pretende disponer de un diagnóstico detallado de la situación residencial del municipio y establecer una estrategia para afrontar las necesidades de vivienda de los próximos años.

Estrategia municipal

El alcalde, Toni Pérez, ha explicado que el proyecto contempla la elaboración de un diagnóstico “integral y territorializado” de la situación residencial y la definición de una estrategia municipal de vivienda alineada con la Agenda Urbana de Benidorm, aprobada por el Pleno en febrero del pasado año.

Uno de los aspectos que pretende abordar el plan será precisamente el impacto que tienen en el mercado residencial la vivienda turística y la segunda residencia, además de identificar las necesidades de vivienda asequible de los diferentes colectivos de población. El Ayuntamiento considera que disponer de esta información permitirá programar de forma más precisa las actuaciones e inversiones en materia de vivienda.

Un Observatorio Municipal de Vivienda

Entre las actuaciones previstas figura también la creación de un Observatorio Municipal de Vivienda, concebido como una plataforma permanente de análisis e inteligencia territorial que permita realizar un seguimiento de la evolución residencial de Benidorm.

El proyecto incluye además programas estructurales relacionados con la rehabilitación de edificios, accesibilidad, vivienda protegida y asequible, gestión de suelo y reducción de la vulnerabilidad energética. También contempla definir proyectos susceptibles de financiación, establecer mecanismos de participación ciudadana y gobernanza multinivel y redactar proyectos piloto para la rehabilitación del parque municipal de vivienda social.

Para Toni Pérez, disponer de este instrumento permitirá al Ayuntamiento pasar de actuaciones puntuales a una planificación a medio y largo plazo. “Queremos ampliar el diagnóstico de la situación residencial de Benidorm, analizar permanentemente el impacto de la vivienda turística y de la segunda residencia e identificar las necesidades de vivienda asequible”.

El alcalde ha defendido que el plan es “completo, ambicioso y muy necesario” y ha advertido de que, sin un diagnóstico previo, las políticas de vivienda corren el riesgo de no responder a las necesidades reales de la ciudad.

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Además, el Ayuntamiento considera que disponer de esta planificación será importante para poder optar en el futuro a programas de financiación autonómica, estatal y europea relacionados con vivienda, regeneración urbana y cohesión social.

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