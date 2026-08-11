Finestrat, donde la tradición se convierte en fiesta y emoción

Hay lugares que se visitan y lugares que se sienten. Finestrat es uno de ellos. Cada mes de agosto, las calles de este municipio único, abrazado por la montaña del Puig Campana y abierto al Mediterráneo desde su Cala, se transforman en un escenario de emociones compartidas, reencuentros y tradiciones que han pasado de generación en generación.

El 15 y el 12 de agosto con el Día de Paellas y el Día de la Pilota Valenciana, y del 20 al 24 de agosto, cuando Finestrat celebra sus Fiestas Patronales en honor a Sant Bertomeu y al Santíssim Crist del Remei, declaradas de Interés Turístico Local.

En palabras de Nati Algado, alcaldesa de Finestrat. “Como festera desde bien pequeña, estas fechas tienen para mí un significado muy especial. Recuerdo con ilusión la llegada de agosto, el pueblo engalanado con banderitas, las barracas preparándose, la música que empieza a sonar y esa sensación única de saber que las fiestas están cada vez más cerca. Son momentos que nos unen, que se viven con intensidad y que esperamos con la misma ilusión tanto jóvenes como mayores".

Nati Algado, alcaldesa de Finestrat. / INFORMACIÓN

El aroma de las paellas cocinadas en el carrer Nou, la música de las bandas recorriendo las calles, la emoción de la ofrenda floral, la solemnidad de las celebraciones religiosas, y el estruendo de la pólvora crean una atmósfera increíble y difícil de olvidar.

“Nuestras fiestas son reencuentros, son abrazos, son mesas llenas de gente, son noches de música y conversaciones que se alargan sin mirar el reloj. Son días para compartir, para reír, para volver a casa y sentir que el pueblo late más fuerte que nunca. Y cómo no, estas fiestas tienen también un profundo sentido de tradición y fe en honor a Sant Bertomeu y al Santíssim Crist del Remei, que han acompañado la vida de generaciones y forman parte de nuestra historia y de nuestro sentimiento como pueblo” añadió Nati Algado.

Ya se puede sentir el aroma de las paellas cocinadas en el carrer Nou. / David Revenga

Las fiestas combinan la esencia de las tradiciones más arraigadas con propuestas para todas las edades: parques infantiles, tren de la fiesta, espectáculos musicales, correfocs, gran desfile del humor, orquestas y macrofiestas que llenan de vida las noches de verano.

Aunque lo que hace especiales estas fiestas no son solo sus actos. Es la hospitalidad de un pueblo que abre sus puertas, la convivencia entre generaciones, la alegría compartida en las barracas y la emoción de volver a encontrarse cada año en torno a unas raíces comunes.

Porque las Fiestas Patronales de Finestrat no son solo una celebración: son una invitación a formar parte de la historia, la cultura y el alma de un pueblo que sabe cómo emocionar.

Este agosto, Finestrat te espera. Porque en Finestrat… Lo tienes todo.