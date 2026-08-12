Benidorm impulsa la calidad hotelera con nuevos incentivos para renovar y subir de categoría en una ciudad que cuenta con 113 establecimientos

Benidorm quiere que sus hoteles sean más grandes en servicios y mejores en categoría. El Ayuntamiento ha dado un espaldarazo para actualizar su denominado “premio hotelero”, un sistema de incentivos urbanísticos creado hace 25 años para favorecer la renovación de la planta hotelera. La tercera modificación de esta normativa, cuyo informe ambiental favorable acaba de publicar el DOGV, busca ahora adaptar las reglas a la evolución del sector y potenciar especialmente el salto hacia las categorías superiores, enfocado todo ello en dotar de mayor calidad a los establecimientos.

La reforma puede tener un amplio recorrido en una ciudad que cuenta con 113 hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, según los últimos datos disponibles de Turisme de la Generalitat: 50 establecimientos de tres estrellas, 59 de cuatro y cuatro de cinco. En total, estas categorías concentran alrededor del 80% de los 141 hoteles registrados en Benidorm.

La modificación urbanística no establece, sin embargo, que todos estos establecimientos vayan a beneficiarse automáticamente de los nuevos incentivos. El objetivo es establecer el marco que permitirá aplicar posteriormente los incentivos mediante los correspondientes instrumentos urbanísticos.

Mejorar la categoría

Uno de los principales elementos que se mantienen es la posibilidad de que los hoteles de cuatro estrellas y superiores incrementen hasta un 40% su coeficiente de edificabilidad, aunque ese aumento debe destinarse a determinados servicios e instalaciones. Entre ellos figuran salones, comedores, piscinas cubiertas, saunas o instalaciones deportivas interiores.

La reforma pretende además favorecer que los hoteles mejoren su categoría. La normativa contempla incentivos para el paso de tres a cuatro estrellas y de cuatro a cinco estrellas o cinco estrellas Gran Lujo. También se contempla incentivar la construcción de nuevos hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas Gran Lujo.

Una tercera actualización en 25 años

El mecanismo no es nuevo. La denominada incentivación hotelera se puso en marcha en 2001 y fue objeto de posteriores actualizaciones en 2015 y 2017. Ahora el Ayuntamiento plantea una tercera revisión para adaptar el planeamiento a la evolución de Benidorm y de la oferta hotelera.

Entre los cambios planteados figura la diferenciación entre las actuaciones sobre hoteles existentes y las ampliaciones o nuevas construcciones, la adaptación de los incrementos de tamaño de las habitaciones a las nuevas categorías hoteleras y el reajuste de los factores y coeficientes que determinan los incentivos.

El informe ambiental favorable es un paso más dentro de la tramitación de la modificación puntual número 25 del PGMO de 1990. Los futuros Planes de Reforma Interior que desarrollen la modificación deberán incluir, además, estudios de integración paisajística y tener en cuenta las condiciones relativas al riesgo de inundación cuando corresponda.

Las incentivaciones se impulsaron en 2001, bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa, cuando se aprueba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con el beneplácito de la Conselleria de Urbanismo, que permitía a los hoteles de cuatro y cinco estrellas aumentar su edificabilidad en un 40%, sin que computara como incremento.

A cambio, los establecimientos debían compensar al Ayuntamiento con la cesión de suelo público o la cantidad económica que se estableciera.

Las compensaciones pendientes

De los siete establecimientos que se acogieron a esta fórmula para aumentar su edificabilidad, el Hotel Deloix fue el primero y el único a fecha de 2025 que había completado la compensación al Ayuntamiento, con un pago de 371.426 euros. Los otros seis -Madeira, Victoria, Flamingo Oasis, Meliá Benidorm, Levante Club y Mediterráneo—-seguían pendientes de regularizar su situación. El Gobierno local aseguró que los expedientes estaban en tramitación.

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Desde la patronal hotelera Hosbec señalaban que "no tenemos constancia de que los hoteles puedan o no tener pendiente la compensación, es una cuestión que el Ayuntamiento negocia y trata con cada uno de ellos y no nos han trasladado ninguna situación que tengamos que comentar".