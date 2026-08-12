Benidorm reconoce a Juan Carlos Izpisúa, el científico que busca “vivir mejor” y frenar el envejecimiento

El investigador español Juan Carlos Izpisúa Belmonte ha recibido hoy de manos del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, la ‘Distinción Europa’ en un acto celebrado en el Salón de Plenos municipal al que han acudido los miembros de la corporación local, familia y allegados del homenajeado, así como los diputados autonómicos Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; las reinas de las Festes Majors Patronals, Laura Ivars y Carmen Guillem; representantes de los sectores empresariales y civiles de la ciudad y de las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso algunos de sus antiguos compañeros de equipo de fútbol. La ‘Distinción Europa’ es un reconocimiento que concede el Ayuntamiento a personas, instituciones u organismos destacados por su contribución a la cohesión del continente.

Avances científicos

Tras una ‘laudatio’ realizada por el concejal de Presidencia, Juan Díaz, que ha glosado la figura del investigador reconocido hoy, se ha procedido a la entrega de la distinción y a las palabras del propio Izpisúa que tras afirmar que era “un honor y privilegio” recibir el reconocimiento “de una ciudad a la que me siento profundamente unido y que forma parte de mi vida”. Tras agradecer “el camino acompañado” recorrido al lado de su mujer, la también investigadora Concepción Rodríguez Esteban, Juan Carlos Izpisúa Belmonte ha ofrecido una conferencia centrada en el trabajo de investigación que ha marcado su trayectoria y en los avances científicos en materia de rejuvenecimiento celular.

Así, ha hablado de las investigaciones para ralentizar el envejecimiento y lograr que las enfermedades aparezcan de forma más tardía y, en ese sentido, ha explicado que “algunos experimentos podrían indicar que no estamos tan lejos de ello”. De hecho, ha dicho, “en ratones hemos conseguido recuperar la identidad de las células y que funcionen correctamente”. No obstante, ha puesto el acento en que “no se trata de vivir más, sino de vivir mejor; que las enfermedades no aparezcan, porque nos vamos a morir igual”.

Benidorm, laboratorio natural

Juan Carlos Izpisúa ha calificado de “aventura muy interesante” este camino emprendido, pero ha advertido de que “requiere del aporte de la Universidad, de la industria privada y de las administraciones públicas”. Además, ha afirmado que “Benidorm es un laboratorio natural porque las personas vienen aquí a vivir mejor sus años y con más salud” “Y eso, en cierta medida, es lo que estamos buscando con nuestras investigaciones” ha concluido.

El alcalde Toni Pérez, que ha cerrado el acto, ha afirmado que con la entrega de esta distinción, Benidorm incorpora a Juan Carlos Izpisúa Belmonte al “patrimonio moral” de la ciudad reconociendo así “todo lo que representa: el talento que se cultiva con esfuerzo y alcanza la excelencia sin olvidar los orígenes”. Así, Toni Pérez ha recordado que antes de cumplir su primera década de vida, el investigador se instaló con su familia en Benidorm, donde conoció el “valor del trabajo”, “del esfuerzo” y “de las oportunidades”.

Durante su intervención, el primer edil ha indicado que además de “uno de los científicos españoles más prestigiosos del mundo”, Izpisúa es “un europeo en el sentido más noble de la palabra” puesto que “ha dedicado su talento a ampliar el conocimiento de la humanidad y a abrir nuevas esperanzas para millones de personas”.

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En ese punto, Toni Pérez ha resaltado el significado de Europa “como una forma de entender al ser humano”. “Es el continente que convirtió la razón en método, el que reconoció la academia como motor de prosperidad, a la ciencia como patrimonio compartido y la libertad de pensamiento en una condición indispensable para avanzar”.