El Hospital de La Vila rebaja a 14 días la espera para las cirugías más prioritarias

El Hospital Universitario Marina Baixa ha reducido hasta los 14 días el tiempo medio de espera para intervenir quirúrgicamente a los pacientes con prioridad 1, aquellos cuya situación clínica requiere una respuesta quirúrgica en un plazo máximo recomendado de 30 días. Según los datos facilitados por la gerencia, la demora para este grupo ha caído más de un 75% desde junio de 2023, cuando alcanzaba los 57 días.

La evolución de las listas de espera quirúrgicas se produce mientras los sindicatos médicos han advertido recientemente del colapso de Urgencias y de otras deficiencias asistenciales en el centro, poniendo el foco en la presión que soporta el hospital y en las condiciones en las que trabajan sus profesionales.

36 días para prioridad 2

En el resto de niveles de prioridad, los datos a 30 de junio de 2026 también reflejan descensos, aunque más moderados. Los pacientes con prioridad 2, cuyas intervenciones deben realizarse en un plazo no superior a 90 días, esperan una media de 36 días, frente a los 39 días registrados en junio de 2023.

En el caso de los pacientes con prioridad 3, la demora media ha pasado de 59 a 57 días en el mismo periodo.

En términos globales, el Hospital de La Vila registra actualmente una demora media de 52 días para una intervención quirúrgica, cinco días menos que hace tres años, cuando se situaba en 57 días. La gerencia destaca que esta cifra está por debajo de la media de la Comunidad Valenciana.

Plazos clínicos recomendados

La principal mejora se concentra, según el departamento, en los pacientes que requieren una respuesta más rápida. Así, tanto la demora de prioridad 1 como la de prioridad 2 se mantienen ampliamente dentro de los plazos clínicos recomendados, establecidos en 30 y 90 días, respectivamente.

La gerencia atribuye esta evolución al trabajo desarrollado por los diferentes servicios y profesionales implicados en la actividad quirúrgica, con el objetivo de ajustar la respuesta asistencial a la prioridad clínica de cada paciente.

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Los datos corresponden a la situación de las listas de espera a 30 de junio de 2026 y reflejan exclusivamente la evolución de la demora quirúrgica. Se producen, por tanto, en un contexto asistencial más amplio en el que los representantes sindicales han reclamado mejoras en otros ámbitos del hospital, especialmente ante la situación que atraviesa el servicio de Urgencias.