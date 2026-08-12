PSOE y PP chocan por el plan de vivienda de Benidorm: el “llega tarde” de los socialistas frente a la versión del PP que dice que “la ayuda se convoca ahora”

El anuncio del Ayuntamiento de Benidorm de solicitar una subvención estatal para redactar el Plan Municipal de Vivienda ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el gobierno del PP y el PSOE. Los socialistas cuestionan que la iniciativa llegue después de años de gobierno popular y ponen el foco en las cerca de 24.000 viviendas vacías o con escaso uso del municipio, mientras el equipo de Toni Pérez defiende que la ayuda se solicita ahora porque es cuando el Gobierno central ha abierto la convocatoria y reivindica las 117 viviendas públicas que se construyen en Poniente

La portavoz socialista, Cristina Escoda, considera que la situación residencial de Benidorm “no necesita más estudios” y acusa al PP de reconocer con este anuncio que durante años no ha existido una política municipal suficiente para afrontar el problema.

"Brindis al sol"

“Si el señor Pérez reconoce ahora que sin este plan no se pueden diseñar políticas públicas reales, lo que está haciendo es admitir abiertamente que todo lo que ha dicho y lo poco que ha hecho el PP durante casi 12 años de gobierno ha sido, precisamente, un monumental brindis al sol”, ha señalado.

Los socialistas cuestionan además que el Ayuntamiento haya esperado a una convocatoria de ayudas del Ejecutivo central para impulsar el plan. Escoda plantea por qué el Consistorio no ha destinado antes recursos propios a esta cuestión y recuerda que su grupo ha presentado distintas alternativas para incrementar la oferta residencial.

Propuestas para la crisis

Entre ellas, el PSOE reclama recuperar la Fundación Municipal de Vivienda, con asesoramiento a propietarios e inquilinos; limitar las viviendas de uso turístico; establecer bonificaciones fiscales para los propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler residencial y gravar a los grandes tenedores que mantengan viviendas vacías. También propone ayudas a la rehabilitación condicionadas a que los inmuebles reformados se incorporen durante un periodo determinado al mercado de alquiler para residentes.

El grupo socialista también plantea aplicar la Ley Estatal de Vivienda para que Benidorm pueda ser declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, una figura que permitiría establecer límites a los precios del alquiler.

Escoda insiste en que el principal problema no es la falta de diagnósticos, sino la ausencia de actuaciones para poner en el mercado parte del parque residencial existente.“Lo que ha faltado en Benidorm durante las legislaturas de Toni Pérez no han sido diagnósticos, sino trabajo y voluntad política”, ha afirmado.

Los socialistas reclaman que la subvención anunciada no se limite a la elaboración de nuevos documentos y que vaya acompañada de medidas efectivas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles para los vecinos.

La portavoz popular del PP, Lourdes Caselles. / INFORMACIÓN

El PP defiende su actuación

La portavoz del equipo de gobierno y edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha defendido que la solicitud de los 250.000 euros llega en el momento en que el Gobierno central ha abierto la convocatoria para financiar la redacción de planes municipales de vivienda. “Las subvenciones se piden cuando se licitan y dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos”, ha señalado, antes de reprochar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que sea quien llega tarde en materia de vivienda.

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Caselles ha reivindicado además las actuaciones impulsadas por el gobierno local, entre ellas la cesión de suelo a la Generalitat para la construcción de 117 viviendas públicas en Poniente, actualmente en marcha. La edil popular ha cuestionado las críticas socialistas y ha asegurado que durante los años de gobierno del PSOE en Benidorm y la Generalitat se saldaron con “cero viviendas construidas y cero iniciativas”, recordando que las dos últimas promociones públicas puestas a disposición de los ciudadanos, en 2010, fueron promovidas por un gobierno del PP.