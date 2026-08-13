Arrels d’Altea regresa con un homenaje a los músicos de los años 60 y 70 y un concierto de Owix

El ciclo Arrels d'Altea regresa este mes de agosto con una segunda edición que volverá a situar la música local en el centro de la programación cultural estival. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura, ofrecerá dos conciertos en la Plaça de l’Aigua los dos últimos sábados de este mes con el objetivo de “reivindicar el legado musical de Altea y dar visibilidad a los artistas y grupos vinculados al municipio”, según ha desvelado este jueves la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez.

La edil ha recordado que el proyecto “nació el pasado verano con una excelente acogida por parte del público” y ha destacado que su finalidad es “dar visibilidad, además de a los grupos locales, a la esencia de Altea que está muy vinculada a la música”, y ha anunciado que los conciertos “se celebrarán en la Plaça de l’Aigua a las 20:30 horas y contarán con entradas al precio simbólico de 5 euros”. Al respecto ha indicado que las localidades “se pueden adquirir ya on-line en la web municipal www.alteacultural.com o bien una hora antes de cada concierto en la taquilla del recinto”.

Un viaje a la memoria musical de Altea

Pepa Victoria Pérez ha indicado que la primera cita tendrá lugar el 22 de agosto bajo el título “Aquells 60 i 70”, una propuesta coordinada por el saxofonista alteano Toni Vidal e interpretada por Combo Comboi, formación integrada por músicos profesionales de Altea, junto al cantautor Batiste “El Xocolater”, el vocalista Xumena y el trompetista Guardiola “El Poderós”.

Al respecto, ha señalado que el concierto “rendirá un homenaje a las orquestas y músicos que durante las décadas de los sesenta y setenta llevaron el nombre de Altea por numerosas salas de fiestas de la Comunidad Valenciana y contribuyeron a abrir nuevas vías musicales para las generaciones posteriores” y ha apostillado que la presentación de este concierti “correrá a cargo del historiador local Juanvi Martí Devesa, que nos trasladará a las vivencias de la época dorada del pop en Altea”.

Pepa Victoria Pérez ha destacado que se trata de “un reconocimiento a toda esa gente que vivió de la música y que dio vida al municipio” y ha recordado “el importante papel que desempeñaron aquellas formaciones dentro y fuera de Altea”.

Por su parte, Toni Vidal ha explicado que sería “una injusticia olvidarse de aquellos músicos pioneros porque abrieron un camino musical importante en la comarca y también despertaron el interés de todos aquellos niños y niñas que les seguíamos en sus conciertos”, ya que abrieron la vocación “de muchos jóvenes y demostraron que, además de las bandas de música, existían otras posibilidades para desarrollar una carrera musical”.

El saxofonista también ha recordado que aquellas agrupaciones “acercaron al público alteano estilos inspirados en grupos internacionales como The Beatles o The Rolling Stones, muy populares en aquella época”.

Cartel del concierto del 22 de agosto del ciclo Arrels d'Altea / D.C.

Vidal ha explicado también que Combo Comboi “es un grupo que recluta músicos alteanos profesionales de ahora que estamos fuera de Altea y nos sirve para reunirnos en el mes de agosto” y ha añadido que en el concierto “acompañaremos a estos maestros de la música en Altea ofreciendo otras canciones para darle más cuerpo al concierto”.

Owix volverá a reencontrarse con el público alteano

La segunda actuación llegará el 29 de agosto de la mano de Owix, grupo liderado por Ximo Guardiola, que ofrecerá un concierto con composiciones propias.

Cartel del concierto del 29 de agosto del ciclo Arrels d'Altea / D.G.

Guardiola ha recordado la estrecha relación que la formación mantiene con Altea desde hace casi tres décadas y ha asegurado que siempre “hemos recibido una respuesta fantástica del público”. El músico ha mostrado además su satisfacción “por formar parte de un festival que permite recuperar recuerdos y disfrutar de música bien preparada y hecha con gusto”.

Noticias relacionadas

Por último, la concejala de Cultura ha manifestado que con esta segunda edición de Arrels d'Altea, el Ayuntamiento “consolida una propuesta que combina memoria, patrimonio musical y promoción de los artistas locales, reforzando la identidad cultural del municipio a través de la música”.