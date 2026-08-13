El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”

La Asociación Independiente de Comercio de Benidorm (Aico) percibe una notable bajada de las compras durante este verano y reclama medidas para revertir una situación que, según su presidente, Raúl Parra, está afectando a buena parte de los establecimientos. La asociación ha contactado con numerosos de sus más de 400 socios para conocer la evolución de la temporada y ha identificado cinco factores que explican el peor comportamiento del comercio y entre ellos destaca la proliferación de los denominados “supermercados turísticos” a cuyo crecimiento desmesurado pide poner límite tal como se ha hecho en otras ciudades españolas con la apertura de tiendas de “souvenirs”.

Parra explica que Aico ha contactado con numerosos asociados para conocer de primera mano cómo está evolucionando la temporada y asegura que las impresiones recogidas dibujan un escenario preocupante. Según observa, el hecho de que el sector hotelero esté registrando una buena campaña no significa que esa situación se esté trasladando automáticamente al comercio.

Los “supermercados turísticos”, en el punto de mira

Uno de los fenómenos que más preocupa a la asociación es la proliferación de pequeños supermercados orientados fundamentalmente al turista. Parra señala que los datos que les han trasladado sus proveedores apuntan a que podría haber ya alrededor de 400 establecimientos de este tipo en Benidorm, aunque Aico prepara ahora un censo propio para comprobar la cifra.

El presidente de la asociación considera que existe una sobresaturación de determinadas actividades comerciales y reclama al Ayuntamiento que estudie fórmulas para ordenar su implantación y, de hecho, ya ha trasladado propuestas y ejemplos de otras ciudades en las que se han establecido limitaciones para evitar la concentración de negocios de una misma actividad.

Pone como referencia Santiago de Compostela, donde se han aplicado restricciones a la apertura de nuevas tiendas de souvenirs; Bilbao, con medidas sobre la proliferación de bares, o Salou, donde también se han establecido limitaciones para determinados negocios. Parra considera que Benidorm debería analizar este tipo de herramientas y estudiar incluso distancias mínimas entre establecimientos de una misma actividad.

El presidente de la agrupación destaca que algunos de estos negocios ofrecen una imagen poco cuidada y no contribuyen a mejorar la calidad comercial de la ciudad. En este mismo apartado sitúa también la acumulación de determinados locales de masajes que, según denuncia, funcionan en algunos casos como establecimientos de carácter sexual encubierto. Para Aico, la cuestión no es tanto la existencia de estos negocios como la falta de una estrategia que ordene qué tipo de comercio quiere tener Benidorm.

La ZBE, el principal problema para Aico

Pese a la preocupación por el cúmulo de los supermercados turísticos, Parra sitúa la Zona de Bajas Emisiones como uno de los principales factores que perjudica actualmente al comercio. Asegura que los establecimientos asociados han detectado una fuerte reducción de clientes procedentes de otros municipios de la Marina Baixa, especialmente de La Vila Joiosa, Altea y l'Alfàs del Pi.

Según sus estimaciones, este tipo de clientela se habría reducido hasta un 90% por el temor a acceder al centro y recibir una sanción. Parra afirma que algunos conductores ya han recibido multas de 200 euros y considera que la incertidumbre sobre quién puede entrar, qué vehículos están autorizados y cómo funcionan las restricciones está disuadiendo a potenciales compradores.

El presidente de Aico cuestiona también que se plantee como alternativa el uso de los aparcamientos y la zona azul, ya que durante los meses de verano considera que la disponibilidad de plazas es insuficiente. En su análisis considera que la implantación de la ZBE se ha explicado mal y genera demasiadas dudas entre quienes viven fuera de Benidorm.

Cambio de perfil turístico

El tercer factor señalado por el representante de los comerciantes es el cambio en el perfil turístico ya que considera que Benidorm ha evolucionado hacia un modelo de turismo más centrado en el ocio y la diversión y advierte de que este visitante no necesariamente se desplaza al centro con intención de realizar compras.

Según sus datos, el peso del turismo británico habría pasado aproximadamente del 45% al 75% en los últimos seis años. La asociación considera necesario trabajar para atraer perfiles turísticos diferentes y con mayor capacidad o predisposición al consumo comercial.

Parra observa, además, una transformación progresiva de los bajos comerciales, con establecimientos textiles que terminan convirtiéndose en negocios vinculados al ocio y la hostelería por lo que esta evolución acaba modificando la imagen comercial de las calles y dificulta la consolidación de un comercio más especializado y de mayor calidad.

Raúl Parra, presidente de Aico. / INFORMACIÓN

El calor también aleja a los compradores

Las temperaturas extremas son otro de los factores que están teniendo un impacto directo sobre las ventas. Muchos visitantes evitan pasear por las zonas comerciales durante las horas centrales del día y optan por desplazarse a centros comerciales climatizados.

Y esto también dispondría de una solución como es estudiar horarios adaptados a las temperaturas, concentrando parte de su actividad entre las seis de la tarde y la medianoche. También reclama medidas urbanas que permitan hacer más agradable la experiencia de compra, como la instalación de toldos en las zonas comerciales. Cita como ejemplo la calle Larios de Málaga, donde este tipo de remedios, además de proporcionar sombra, contribuyen a mejorar la estética del espacio urbano.

“Hace falta una política comercial”

El quinto problema que señala Parra es la falta de una estrategia comercial municipal que permita anticiparse a los cambios. Reconoce que la Concejalía de Comercio dispone de recursos humanos limitados, pero considera que las propuestas e iniciativas que se están poniendo en marcha son insuficientes para afrontar la situación.

Aico reclama la actualización del Plan de Acción Comercial que no se revisa desde 2008, y plantea incluso la creación de un ente público-privado similar al modelo de Visit Benidorm que permita diseñar propuestas, coordinar actuaciones y definir una línea estratégica para el comercio.

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El presidente de Aico considera que el comercio debería ocupar un papel central en la imagen turística de Benidorm, porque constituye uno de los principales escaparates de la ciudad. En este sentido, sostiene que otros destinos como Altea, Dénia o Calp han avanzado mucho más en calidad comercial y advierte de que será difícil atraer establecimientos de mayor nivel mientras continúe creciendo la oferta de supermercados turísticos y determinados negocios de servicios.