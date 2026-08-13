Los Manolos, Malifeta y Xarxa Teatre actuarán en «Les Festes d’Agost» de La Nucía

Les «Festes d’Agost 2026» de La Nucía en honor a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc» arrancan esta tarde con el pregón de la reina Pepa Pastor Llorens. La tradicional «Entrà de Penyes» es el acto más esperado por los 1.227 festeros, récord, después de un año de espera.

La plaça Major se llenará con los colores de las camisetas de las «penyas», la música de las «xarangas» y el olor a pólvora. Un acto en el que debutarán dos nuevas penyas: «Els Desubicats» y «Fins l’Alba», que hacen que la familia festera alcance ya las 40 penyas en 2026.

Estas fiestas se desarrollan del 14 de agosto en honor a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc». No son las fiestas patronales, que son en noviembre, pero son las más esperadas por los nucieros y nucieras. De hecho la población del casco antiguo de La Nucía se triplica durante estos días, donde todos «els nuciers pel món» vuelven a «casa».

Las «penyas» (agrupaciones de festeros) son las protagonistas con sus llamativas camisetas y sus engalanados casales. Cada año una es la encargada de organizar les Festes d’Agost, denominados «Majorals». En 2026 es la penya Els Festers, una penya joven que debuta como majoral y que ha compuesto una canción rumbera titulada «Festes d’Agost», para que tenga su propia BSO.

El acto que más espectadores reúne cada año es la «Cabalgata de Disfraces» del lunes 17 de agosto. / KICO MONCADA CARRASCO

Tras un año de intenso trabajo la Penya Els Festers- Majorals 2026 han elaborado un gran programa de fiestas, pensando en todas las edades, donde tendremos: mascletaes, partida de pilota valenciana, ofrenda de flores, conciertos gratuitos, disfraces, danzas, juegos infantiles…etc.

«Les Festes d’Agost» de La Nucía son «Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana» desde 2023, por su gran trabajo en la conservación de sus costumbres y tradiciones, gracias al gran trabajo de l’Associació de Penyes, la concejalía de Fiestas y los diferentes mayorales.

Los Manolos y Malifeta

Los conciertos gratuitos al aire libre en la plaça Major son quizás los eventos más esperados tanto por los nucieros y nucieras como por los visitantes y turistas que llegan cada agosto, atraídos por las actuaciones cada medianoche.

Hoy 14 de agosto a las 24 horas la descarga musical del grupo valenciano «Los Invaders» abrirá los conciertos de 2026 de «festes» en la plaça Major, con su mezcla de rock y música electrónica. Después tomará el testigo de la noche el grupo de rumba flamenca «Uña y Carne».

«Les Festes d’Agost» deLa Nucía son «Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana» desde 2023. / KICO MONCADA CARRASCO

Mañana sábado 15 de agosto «música en valencià» con el grupo de rock «Arre-Ak» y el mestizaje electrónico-rap de «Malifeta» en la plaça Major. El legendario grupo rumbero «Los Manolos» actuarán el domingo 16 de agosto a las 23,30 horas.

En estas fiestas también habrá espacio para las tradicionales orquestas y verbenas con la espectacular orquesta «Gravity» el 17 de agosto y la mítica «La Pato» el 18 de agosto.

Mascletaes y Correfor «Xarxa Teatre»

La pólvora tendrá su protagonismo como en todas las fiestas de «la millor terreta del món». Para anunciar las fiestas hoy 14 de agosto se disparará la «mascletà del dia de la vespra» en la plaça Major, que inundará todo el pueblo del olor a pólvora. Mañana 15 de agosto a las 14 horas una nueva mascletà y a las 23,30 horas mascletà nocturna en el Planet.

El programa de fiestas incluye mascletaes, ofrenda de flores, conciertos gratuitos, danzas, correfocs y un largo etcétera. / KICO MONCADA CARRASCO

Por último, el gran «Correfoc» de Xarxa Teatre pondrá el colofón a les «Festes d’Agost 2026» en la madrugada del 18 al 19 de agosto. Un espectáculo que fusiona la pólvora, música y teatro de calle por las reviradas calles del casco antiguo de La Nucía, con un apoteósico final sobre la escalinata de la plaça Major.

Ofrenda y Cabalgata de Disfraces

Como en todas las fiestas los actos religiosos tienen su protagonismo con la procesión a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc», mañana 15 de agosto a las 21 horas. También hay espacio para el folklore y los trajes regionales con la «Ofrena de Flors» el domingo 16 de agosto y las posteriores danzas en la plaça Major. En este acto los festeros cambian su indumentaria, por los tradicionales trajes regionales de «nuciers» y «nucieres» con «espardenyes, faixes, mantons, saragüells…»

También hay espacio para el folklore y los trajes regionales con la «Ofrena de Flors». / MIGUEL MIRA

Sin duda el acto que más espectadores reúne cada año es la «Cabalgata de Disfraces» del lunes 17 de agosto, que recorre la avenida Carretera. Cada penya confecciona sus disfraces y carrozas de forma artesanal sobre diferentes temáticas.

La Cabalgata es un desfile que llena de música, color y humor por las principales avenidas de La Nucía. Las penyas compiten con sus disfraces y carrozas artesanales por los premios cada año. Numeroso público llena las sillas gratuitas que el Ayuntamiento instala en la avenida Marina Baixa y Carretera.

El relevo festero se producirá el martes 18 de agosto con el «canvi de Majoralia». En este acto la Penya El Descontrol asumirá la Majoralia 2027 de les «Festes d’Agost» de La Nucía, tomando el relevo fester dels Majorals 2026- Penya Els Festers.

«Els Majorals dels Festers han realizado un gran trabajo»

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. / KICO MONCADA CARRASCO

Un año más Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, vivirá las fiestas como «fester» y como alcalde del 14 al 18 de agosto. Como buen festero espera con impaciencia la llegada de les «Festes d’Agost», «donde La Nucía se transforma por y para la fiesta». Cano destaca que «els Majorals dels Festers han realizado un gran trabajo durante todo el año» para realizar un gran programa de fiestas, con actos para todas las edades y gustos. También resalta la gran coordinación de l’Associació de Penyes y concejalía de Fiestas que hacen que los actos tradicionales cada año sean más concurridos y las penyas se impliquen.

Las Festes d’Agost vuelven a convertir La Nucía en punto de encuentro para vecinos, festeros y visitantes, y este año llegan además con una participación histórica. ¿Cuáles son las cifras?

Este año con 40 penyas y 1.227 festeros registrados en l’Associació de Penyes hemos batido el récord de participación festera, tanto en número de penyes como de festeros. Esto quiere decir que hay ganas de «Festes d’Agost» especialmente entre los más jóvenes y que son un puente hacia la integración de muchos de nuestros vecinos y vecinas de La Nucía. Tenemos festeros de todas las edades, desde bebés de apenas meses a los más veteranos con cerca de los 90 años.

¿Hay ganas de «l’Entrà de Penyes» y arrancar la fiesta?

Todos soñamos con el 14 de agosto, «l’Entrà de Penyes», el pregón, la primera mascletà, el olor a pólvora, la música de las bandas... Cuando se acerca el 14 de agosto todos los «festers i festeres pel món» vuelven a casa desde diferentes ciudades de España o de Francia, Bélgica, Holanda, entre otras.

¿Qué destacaría de las fiestas?

Yo destacaría que nuestras «Festes d’Agost» son unas fiestas acogedoras, dónde nadie se siente extraño. De hecho todo el que viene repite, ya que siempre encuentra algo que le gusta: las actuaciones musicales, les mascletaes, la ofrenda, las danzas, etc. Incluso los turistas extranjeros se integran rápidamente y se contagian del ambiente festero. Tenemos festeros franceses, holandeses, belgas, ingleses...

¿Qué actos recomendaría?

Para el festero el acto más especial es «l’Entrà de Penyes» de esta tarde. Todo el pueblo esperando el pregón de la reina para arrancar 5 días de fiestas. También tenemos la parte religiosa con la procesión del 15 de agosto y la tradición con los trajes regionales de «nucier i nuciera» de la Ofrenda de Flores, con «les danses» al final en la plaça Major y la salida desde nuestro histórico Llavador. También resaltar toda la pólvora con actos como las mascletaes y correfoc.

¿Y la cabalgata de disfraces?

Es mi acto favorito y creo que para el público también. Cada año el 17 de agosto por la tarde la cabalgata de disfraces y del humor reúne público de toda la comarca para disfrutar de la imaginación y las espectaculares carrozas realizadas por las penyas. Recordar que en La Nucía las sillas del público son gratuitas, por lo que animamos a todas y todos vengan a verla.

Els Majorals son los organizadores de les «Festes d’Agost».

Els Majorals dels Festers han realizado un gran trabajo durante todo el año, por lo que quiero darles la enhorabuena por este esfuerzo para intentar hacer el mejor programa de fiestas posibles, con actos para todas las edades y gustos. Son 12 meses trabajando por y para la fiesta. También resaltar la gran coordinación de l’Associació de Penyes y concejalía de Fiestas que hacen que todos los actos sean posibles y potenciar los actos tradicionales, fomentando la participación en todos ellos.

¿Y qué diría que aportan los conciertos gratuitos cada noche en la plaça?

Es uno de los atractivos de nuestras «Festes d’Agost» las actuaciones musicales gratuitas de cada medianoche en el incomparable marco de nuestra Plaça Major, con su espectacular escalinata. Este año tendremos de todo, las tradicionales orquestas y grupos de música para los más jóvenes, para que bailen y disfruten todos y todas del 14 al 18 de agosto.

«Estas fiestas, el pregón será el momento más especial para mí»

Pepa Pastor Llorens, Reina de les Festes d’Agost 2026

Pepa Pastor durante su coronación. / KICO MONCADA CARRASCO

Este año una de las protagonistas de la fiesta será Pepa Pastor Llorens, reina de «les Festes d’Agost» 2026 que junto con sus cuatro damas (Mireia, Daniela, Carla y Kira) estarán presentes en todos los actos. Son la 54º corte de honor de «les Festes d’Agost» de La Nucía. Cinco jóvenes chicas que esperan con expectación el arranque de las fiestas de esta tarde con el pregón y l’Entrà de Penyes.

Pepa, acabas de ser coronada como Reina de les Festes d’Agost 2026. ¿Cómo viviste ese momento y qué sentiste cuando te colocaron la banda y la corona?

Pues la verdad es que fue un momento muy especial para mí, porque el simple hecho de bajar por una escalinata, que era el sueño de mi vida, y recorrer la pasarela con mi padrino Toni, que fue mi acompañante, me hizo muchísima ilusión. Sobre todo, el momento de la Coronació, cuando me pusieron la banda, la capa y la corona, porque era el sueño de mi vida. Fue un momento mágico organizado por la «Penya Els Festers-Majorals» 2026. También quiero dar las gracias a La Bohème de Valencia, que me ha hecho los trajes de la presentación y de la Coronació, porque han quedado súper chulos. Muchísimas gracias.

En tu familia hay una gran tradición festera: tu madre, Marian Llorens, fue reina en 1990, y tu tía Pepa Llorens, en 1983. ¿Hace todavía más especial para ti vivir ahora esta experiencia?

Claro, sobre todo por mi familia, porque tengo ocho reinas en mi familia: cuatro por parte de mi padre y cuatro por parte de mi madre. Eso me hace mucha ilusión porque cada una de ellas me da muchos consejos y todos me sirven para bien. La verdad es que me siento muy orgullosa por esa parte.

Este año compartes el reinado con tus cuatro damas, Mireia, Daniela, Carla y Kira. ¿Cómo es vuestra relación y cómo estáis viviendo juntas estos días previos a las fiestas?

Pues muy bien, la verdad. Estamos todas muy contentas y muy ilusionadas porque, al final, es el sueño de nuestra vida, tanto para Mireia como para Daniela, Kira, Carla y para mí. Las quiero mucho. Con algunas tenía más relación y con otras menos, pero al final nos hemos hecho una piña, un equipo, junto con nuestros Majorals de la «Penya Els Festers». La verdad es que nos lo pasamos muy bien y esperamos las fiestas con muchísimas ganas. Cinco días intensos donde participaremos en todos los actos: ofrenda, procesión, cabalgata, pregón, mascletaes, correfoc...

Ahora que vas a vivir las fiestas de una manera completamente diferente, como reina, ¿qué acto esperas con más ilusión o crees que será más especial para ti?

Yo creo que el más especial de todos para mí va a ser el pregón, que se realiza hoy 14 de agosto en la Plaça Major en «l’Entrà de Penyes», ya que marca el inicio de las fiestas. Me emociona mucho ver a todas las penyas juntas, cada una con los colores de sus camisetas, la pólvora, los cohetes y la emoción de todos los festeros. Me hace mucha ilusión porque todos los años he estado escuchando cómo cada reina daba el pregón y no me creo que este año vaya a ser yo quien lo haga desde arriba de la escalinata, con todos los festeros y festeras expectantes después de un año de espera.

Para terminar, ¿qué mensaje quieres enviar a los nucieros y nucieras, a las penyas y a todas las personas que visitarán La Nucía durante estas «Festes d’Agost» 2026?

Quiero enviarles un saludo a todos y decirles que disfruten muchísimo de estas fiestas, porque van a ser muy chulas. También quiero agradecer a mis Majorals de la Penya Els Festers todo el esfuerzo que han hecho por nosotras, mis damas y yo, porque van a ser unas fiestas inolvidables. Y, por supuesto, a toda mi familia, porque sin ellos este sueño no se hubiera hecho realidad y me han ayudado muchísimo. También quiero dar las gracias a la concejalía de Fiestas y al Ayuntamiento de La Nucía por facilitarlo todo a la reina y damas durante todo el año y a la Associació de Penyes de La Nucía. Todos trabajan juntos por y para la fiesta.

Programa de actos

Viernes 14 de agosto

10:00 h. Concentración Coches Clásicos en plaça l’Almàssera.

13:00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en Avenida Planet.

20:00 h. Entrà de Penyes y Pregón de la reina de las fiestas en la plaça Major.

24:30 h. Concierto de «Los Invaders» en la plaça Major.

02:00 h. Concierto de «Uña y Carne» en la plaça Major.

Sábado 15 de agosto

14:00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en Avenida Planet.

17:00 h. Gran Partida de Pilota Valenciana en el carrer Joaquín Berenguer.

20:45 h. Procesión en honor a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc».

23.30 h. «Mascletá Nocturna» a cargo de la Pirotecnia Vulcano en Av. Planet.

24:30 h. Actuación del grupo «Arre-Ak» en la plaça Major.

02:00 h. Actuación del grupo «Malifeta» en la plaça Major.

Domingo 16 de agosto

20:00 h. Ofrenda de Flores en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció desde plaça Sant Antoni. Al finalizar danzas tradicionales en la plaça Major.

23:30 h. Actuación del grupo «Los Manolos» en la plaça Major.

Lunes 17 de agosto

12:00 h. «Concentració de penyes i bandes» de música en la Capelleta de Sant Rafel.

13:00 h. Entrà de bandes por las calles de La Nucía.

20:00 h. Gran Cabalgata de disfraces por las avenidas Marina Baixa y Carretera.

24:30 h. Actuación musical de la gran orquesta «Gravity» en la plaça Major.

Martes 18 de agosto

19:30 h. Actuación del «Mariachi Alegría» y fiesta del tequila en la plaça Major.

23:30 h. Actuación de la gran orquesta «La Pato» en la plaça Major.

02:30 h. Cambio de mayoralía y traspaso del testigo festero als Majorals 2027- Penya El Descontrol.

03:30 h. Correfoc a cargo del Xarxa Teatre.