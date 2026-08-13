La Nucia blinda sus fiestas contra las agresiones y la sumisión química con un Punto Violeta

Las Festes d’Agost 2026 de La Nucía volverán a contar con un Punto Violeta y Arcoíris para prevenir y atender posibles agresiones sexistas, sexuales, racistas o contra las personas LGTBIQA+. El dispositivo, que incorpora este año pulseras de detección de sustancias relacionadas con la sumisión química, estará operativo durante las noches de fiestas en la plaça Major.

La iniciativa, impulsada por las concejalías de Igualdad y Políticas Inclusivas y Fiestas, en colaboración con ACOVIFA, busca convertir las celebraciones en un espacio seguro y libre de violencia y acoso. El punto estará abierto de 00:00 a 03:00 horas y mantendrá una coordinación constante con la Policía Local.

Uno de sus principales objetivos será ofrecer información, asesoramiento y atención directa tanto a las personas que puedan sufrir una agresión como a quienes sean testigos de alguna situación de violencia o acoso. El dispositivo también facilitará pautas y recomendaciones para actuar ante este tipo de situaciones.

Pulseras contra la sumisión química

Una de las novedades que incorpora el Punto Violeta de este año son las pulseras de detección de sustancias de sumisión química, destinadas a contribuir a la prevención y detección de posibles casos durante las fiestas.

El dispositivo estará ubicado estratégicamente en la plaça Major para facilitar su visibilidad y el acceso de festeros, vecinos y visitantes. Además, estará conectado con el operativo de seguridad desplegado durante las fiestas.

La Policía Local contará, por su parte, con una dependencia abierta las 24 horas en el edificio principal del Ayuntamiento de La Nucia, lo que permitirá mantener una respuesta coordinada ante cualquier incidencia que pueda producirse.

El Punto Arcoíris complementará esta actuación con acciones de sensibilización dirigidas a promover el respeto a la diversidad y prevenir situaciones de LGTBIQA+fobia.

La presentación del dispositivo contó con la participación de la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Gemma Márquez; el edil de Seguridad Ciudadana, Serafín López; y el concejal de Fiestas, Cristóbal Llorens. También asistieron el presidente de la Associació de Penyes, Diego Llorca; el inspector jefe de la Policía Local, Javier Burrueco, y el oficial Blas Alós.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ministerio de Igualdad, a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y de la Dirección General de Diversidad de la Generalitat Valenciana, mediante el protocolo Espacio Libre de LGTBIQ+fobia y la campaña Orgull de Comunitat.

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El Ayuntamiento recuerda que tanto el Punto Violeta como el Arcoíris estarán abiertos a toda la ciudadanía y a las personas visitantes, con el objetivo de que las Festes d’Agost puedan desarrollarse en un ambiente de convivencia, respeto y seguridad.