La nueva apuesta de Benidorm para que su depuradora produzca más energía

La depuradora de Benidorm incorporará nuevas tecnologías para mejorar el aprovechamiento del biogás que genera durante el proceso de tratamiento de las aguas residuales y avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética. El Ayuntamiento acometerá una inversión de 146.125 euros para poner en marcha el proyecto piloto ‘Bioboost’, que busca optimizar la línea de fangos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

La actuación cuenta con una subvención de 74.863,18 euros de la Conselleria de Industria, concedida dentro de la convocatoria de ayudas para impulsar proyectos de innovación de las administraciones locales del plan ‘Territorios Innovadores’ de 2026. De acuerdo con las bases de la convocatoria, los trabajos deberán estar finalizados en octubre.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha explicado que el proyecto permitirá incorporar dos soluciones tecnológicas innovadoras dirigidas a mejorar tanto la digestión anaerobia como la deshidratación de los fangos. El objetivo es actuar sobre una de las partes del proceso que presenta mayor margen de mejora para aumentar la eficiencia energética y reducir la generación de residuos.

Según ha señalado el edil, los diferentes estudios de optimización realizados en la instalación han detectado que la línea de fangos todavía dispone de “potencial de mejora”. Por ello, la actuación se centrará en las fases de digestión anaerobia y deshidratación, con la intención de incrementar la producción y calidad del biogás, reducir la cantidad de fangos generados y mejorar sus características.

La primera de las tecnologías previstas contempla la dosificación de nanopartículas de hierro encapsuladas en carbono durante el proceso de digestión anaerobia. Esta solución permitirá favorecer la producción de biogás y mejorar sus propiedades, además de contribuir a una mayor eficiencia en la posterior deshidratación de los fangos.

La segunda actuación permitirá incorporar un sistema capaz de ofrecer un indicador objetivo y en tiempo real sobre posibles pérdidas de sólidos durante el proceso. De esta forma, los responsables de la instalación podrán monitorizar su evolución y disponer de información para ajustar el funcionamiento de la línea de fangos.

El Ayuntamiento sostiene que la combinación de ambas soluciones permitirá avanzar en la eficiencia operativa y energética de la EDAR, al tiempo que se reduce la cantidad de fangos producidos. La actuación se enmarca, además, en los objetivos europeos de neutralidad energética y sostenibilidad ambiental y, según el gobierno local, está alineada con el Plan Estratégico de Innovación de Benidorm, la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

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González de Zárate ha destacado que la intervención permitirá “hacer más eficiente todo el proceso”, al considerar que la optimización de la línea de fangos es una vía para mejorar tanto el rendimiento económico de la instalación como su comportamiento ambiental. El proyecto piloto servirá así para comprobar sobre el terreno el rendimiento de estas tecnologías y su capacidad para mejorar el aprovechamiento energético del proceso de depuración.