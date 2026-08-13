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Rescatan a dos personas arrastradas mar adentro en una tabla de paddle surf en Altea

Habían salido al amanecer por la zona del Morro del Toix, pero las condiciones del mar les impidieron regresar por sus propios medios

El mar arrastra a dos personas en paddle surf en Altea y tienen que ser rescatadas.

El mar arrastra a dos personas en paddle surf en Altea y tienen que ser rescatadas. / INFORMACIÓN / Cruz Roja

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C. Suena

C. Suena

Alicante

Efectivos de Salvamento Marítimo de Cruz Roja en Altea han rescatado a dos personas que se encontraban a bordo de una tabla de paddle surf en la zona del Morro del Toix después de que las condiciones del mar las arrastraran mar adentro.

Ambas personas habían salido al amanecer, pero no pudieron regresar por sus propios medios debido al estado del mar, según ha informado Cruz Roja.

El hecho de que llevaran un teléfono móvil permitió que pudieran alertar a los servicios de emergencia. Los efectivos acudieron en su auxilio y procedieron al rescate, tras el que fueron trasladadas al puerto Marina Greenwich de Altea.

Desde Cruz Roja han aprovechado la intervención para recordar la importancia de extremar las precauciones durante la práctica del paddle surf. Entre sus recomendaciones figuran consultar previamente la previsión meteorológica y el estado del mar, utilizar chaleco salvavidas, llevar un teléfono móvil protegido del agua y disponer de agua para mantenerse hidratado.

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La organización también aconseja informar a familiares o conocidos de la salida prevista, comunicar la zona por la que se va a navegar y la hora aproximada de regreso. Asimismo, recomienda respetar las zonas de baño y evitar alejarse demasiado de la costa.

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