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18 nuevos vehículos en camino para la Policía Local de Benidorm y varias renovaciones todavía pendientes

El Ayuntamiento tramita ocho motos de gran cilindrada, diez scooters y un nuevo furgón de Atestados, mientras el sindicato reclama mejoras para Dron, Rural y la Unidad Marítima

El edil de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, segundo por la derecha, junto a los representantes del SPPLB.

El edil de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, segundo por la derecha, junto a los representantes del SPPLB. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Benidorm

La Policía Local de Benidorm comienza a ver avances en una de sus reivindicaciones históricas: la renovación de una parte de su flota. El sindicato SPPLB valora positivamente los pasos dados por el Ayuntamiento tras la reunión mantenida este viernes en Jefatura con el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, aunque advierte de que todavía quedan vehículos y medios que necesitan ser sustituidos o mejorados.

Entre las actuaciones ya en marcha figura la tramitación mediante renting de ocho motocicletas policiales de gran cilindrada, diez scooters y un nuevo furgón de Atestados, que estará dotado con el equipamiento reclamado por los agentes, incluido un etilómetro de última generación.

Los expedientes se encuentran actualmente en Intervención para su fiscalización y, una vez superado este trámite, pasarán al área de Contratación para iniciar el correspondiente proceso de licitación. Para el SPPLB, se trata de un avance importante, teniendo en cuenta que la antigüedad de parte de los vehículos actuales afecta tanto a la seguridad de los agentes como a la operatividad de los servicios.

Más vehículos pendientes de renovación

Sin embargo, el sindicato considera que la renovación no puede quedarse en estas primeras incorporaciones y ha trasladado al responsable de Seguridad Ciudadana las necesidades que continúan pendientes en distintas unidades policiales.

Entre ellas se encuentra la adquisición de un nuevo furgón para el GRP, ya que el vehículo disponible actualmente no está adaptado a las necesidades del servicio. También se reclama un nuevo motor para el vehículo de Dron, que continúa operativo gracias, según el sindicato, al trabajo realizado por los propios agentes.

Otra de las prioridades es la renovación del vehículo de Rural, debido a su antigüedad, kilometraje y los problemas que comienza a presentar. A ello se suma la necesidad de buscar una solución para los vehículos de apoyo de Atestados y Motoristas, cuya operatividad está condicionada actualmente por la disponibilidad de las Peugeot Partner.

Estado deficiente de la Zodiac

El SPPLB también ha puesto sobre la mesa la situación de la Unidad Marítima, que necesita una nueva embarcación tipo Zodiac. El sindicato considera que la actual presenta un estado deficiente pese al esfuerzo de los agentes para mantenerla en funcionamiento.

Por último, se ha solicitado revisar los vehículos eléctricos y los puntos de carga de Jefatura, con el objetivo de comprobar su compatibilidad y garantizar que su funcionamiento se desarrolla en condiciones de seguridad.

Desde el sindicato destacan la predisposición al diálogo mostrada por el concejal de Seguridad Ciudadana y señalan que Carrobles se ha comprometido a intentar agilizar los procedimientos necesarios para continuar con la renovación de la flota.

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Para el sindicato, mejorar los medios materiales de la Policía Local es una inversión directamente relacionada con la seguridad de los agentes, la capacidad operativa de las unidades y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

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