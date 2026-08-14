Benidorm reactiva 30 años después la obra de su Centro Cultural: 32,7 millones para terminarlo

Benidorm vuelve a intentar cerrar uno de los proyectos más longevos de su historia reciente. Casi tres décadas después de que se convocara el concurso para diseñar el Centro Cultural, la Generalitat y el Ayuntamiento han dado este viernes un nuevo paso para completar el edificio de Navarro Baldeweg con una segunda fase que supondrá una inversión estimada de 32,7 millones de euros.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y la directora de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), Carmen Alfonso, han firmado el convenio marco que permitirá avanzar en la redacción del proyecto y en la construcción de la segunda y última fase del complejo.

El acuerdo, autorizado por el Consell el pasado 12 de diciembre, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y servirá para concretar los usos definitivos del edificio, su fórmula de gestión y la ejecución de las obras. El objetivo es que los trabajos puedan concluir en un plazo aproximado de dos años desde su licitación.

En paralelo, la Generalitat ha formalizado la adjudicación al estudio Navarro Baldeweg Asociados de la redacción del proyecto básico y de ejecución. Se da así la circunstancia de que será el mismo equipo de arquitectura que ideó el Centro Cultural el que se encargue de adaptar y completar ahora el proyecto original.

Una historia que empezó en los años noventa

La firma de este convenio pone de actualidad un proyecto que lleva casi 30 años vinculado al futuro cultural de Benidorm. El Ayuntamiento convocó en 1996 un concurso de ideas para levantar un gran centro cultural en la avenida Europa, que ganó Juan Navarro Baldeweg. El contrato para redactar el proyecto básico y de ejecución se formalizó en 1997.

El proyecto acabaría convirtiéndose en una de las grandes apuestas de la Generalitat para Benidorm. La primera piedra se colocó en marzo de 2007, con el compromiso de que las obras estuvieran terminadas en la primavera de 2010. Ese plazo, sin embargo, nunca se cumplió.

Las obras comenzaron en 2008 y terminaron sufriendo una larga paralización. En 2010 los trabajos quedaron prácticamente detenidos después de que la empresa adjudicataria planteara un modificado para hacer frente al incremento de los costes. Aquel episodio elevó también el presupuesto previsto y alimentó una de las primeras grandes polémicas alrededor de una infraestructura que todavía estaba lejos de ser una realidad.

La historia se prolongó durante años. En 2018, el Consell aprobó un nuevo convenio con el Ayuntamiento para desbloquear un proyecto que llevaba ocho años paralizado y dividir su ejecución en fases. El nuevo planteamiento permitió retomar los trabajos y priorizar los espacios culturales y educativos que finalmente conformaron la primera fase.

Esa primera parte fue recepcionada por el Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2022, con la sala menor, los conservatorios de Música y Danza, la cafetería-espacio multiusos, zonas comunes y accesos, además de parte de las actuaciones en fachadas y cubiertas. La inversión ejecutada hasta ese momento ronda los 33,1 millones de euros.

La pieza que falta: la gran sala

La segunda fase pretende recuperar el objetivo original y completar el Centro Cultural, aunque el proyecto podrá incorporar las modificaciones que determine la comisión mixta que formarán Generalitat, SPTD y Ayuntamiento.

Entre los espacios previstos figura la gran sala principal, con capacidad para 1.140 espectadores, además de una sala de exposiciones, otra de conferencias, dependencias administrativas, aulas y talleres, un museo arqueológico, una biblioteca internacional y aparcamiento.

La actuación tiene un presupuesto estimado de 32.696.250 euros: 30,5 millones para las obras y algo más de 1,5 millones para la redacción del proyecto y la dirección facultativa. El proyecto básico deberá estar redactado en tres meses y el ejecutivo en otros tres.

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La Generalitat considera que la culminación del edificio permitirá reforzar la oferta cultural de Benidorm, pero también abrirá la puerta a nuevos usos vinculados al turismo de congresos, la actividad científica, tecnológica y la innovación.