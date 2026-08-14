Benidorm recurrirá a 19 millones del remanente para reducir el préstamo destinado a pagar Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm utilizará 19 millones de euros del remanente de tesorería para reducir la cantidad del préstamo estatal destinada al pago de la sentencia de Serra Gelada. El gobierno local llevará al pleno una modificación presupuestaria que permitirá sustituir parte de los fondos del Fondo de Impulso Económico (FIE) por recursos propios, una operación que cuenta con el respaldo de los informes de Intervención y Tesorería. Por tanto, de los 60 millones, 36 millones se financiarían finalmente con el préstamo estatal, frente a los 55 millones previstos inicialmente.

La decisión cobra especial relevancia por la factura que todavía debe afrontar el Ayuntamiento por la sentencia del APR-7. La condena eleva la deuda a 350,4 millones de euros, incluidos principal e intereses, y antes de que termine este año el consistorio tiene previsto abonar una primera anualidad de 60 millones de euros. Inicialmente, ese pago estaba previsto con 55 millones procedentes del préstamo del Estado y otros cinco millones de recursos municipales.

El PSOE ya había reclamado meses atrás que el ahorro municipal se utilizara para reducir la deuda asociada a Serra Gelada. Los socialistas defendían aprovechar el remanente de tesorería, que ascendió a 43,3 millones de euros al cierre de 2025, para evitar en la medida de lo posible recurrir a financiación externa y reducir los costes financieros de la operación.

Ahora, y según un informe de Intervención municipal al que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento sustituirá 19 millones de euros del préstamo estatal por fondos procedentes del remanente de tesorería para cubrir una parte del préstamo de 55 millones del FIE que todavía no se ha dispuesto.

Rebaja del préstamo

De esta forma, el Ayuntamiento rebajará de 55 a 36 millones la cantidad del préstamo estatal que necesitará utilizar este año para afrontar la primera anualidad de 60 millones de la sentencia. Los otros 24 millones del crédito que quedarían sin disponer no son necesarios para completar ese pago.

Los informes técnicos apuntan precisamente a la conveniencia de utilizar parte del remanente para reducir la financiación externa. Intervención señalaba que de los 43,3 millones de remanente, 8,64 millones deben destinarse obligatoriamente a amortizar deuda financiera, mientras que otros 34,65 millones no tienen un destino obligatorio. El informe considera que emplear parte de esta última cantidad para minorar el préstamo permitiría reducir la carga financiera de su devolución, siempre que no genere tensiones de tesorería.

De hecho, la propuesta finalmente planteada por el gobierno municipal coincide en parte con la reivindicación que había formulado el PSOE, aunque el ejecutivo local atribuye la decisión al criterio de los servicios económicos municipales. La Tesorería ya había analizado las posibilidades de utilizar el remanente y concluyó que podían destinarse 19 millones a la amortización anticipada del préstamo del FIE.

Ahorro en la amortización

Tras esta operación, el remanente de tesorería para gastos generales disponible quedaría en 24,3 millones de euros, según el expediente municipal.

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La medida permitirá reducir el recurso al crédito estatal y, con ello, la carga financiera futura del Ayuntamiento. Los propios informes municipales calculan que sustituir parte del préstamo por recursos del remanente supondrá un ahorro en las anualidades de amortización e intereses que deberán afrontarse a partir de 2027.