Los cargos festeros de 2026 donan más de 400 bolsas de comida a Cáritas Altea

La solidaridad ha vuelto a abrirse paso tras el Castell de l’Olla. Los cargos festeros de las fiestas patronales de Moros y Cristianos de Altea 2026 han donado a Cáritas Parroquial más de 400 bolsas de comida que no llegaron a venderse durante la tradicional cena organizada con motivo del espectáculo pirotécnico del pasado 8 de agosto.

En las redes sociales de Cáritas Parroquial de Altea han publicado que la bolsas, preparadas por Catering Mendoza para la denominada Nit del Castell, “estaban perfectamente envasadas y conservadas”, lo que permitió que fueran “entregadas de inmediato a las familias que forman parte del programa de ayuda alimentaria” que desarrolla Cáritas en la localidad.

La entrega de la comida fue realizada por representantes de los reinados festeros, integrados este año por las filaes Malvins y Cristians de la Muralla, cuyos máximos representantes son Jaime Borja, rey moro, y Álvaro Such, rey cristiano.

Un gesto que evita el desperdicio y ayuda a quienes más lo necesitan

Desde Cáritas Parroquial de Altea han agradecido públicamente la iniciativa de ambas filaes, destacando no solo el importante volumen de alimentos donados, sino también “la sensibilidad mostrada hacia las personas que atraviesan dificultades económicas”.

Los voluntarios de la organización comenzaron a distribuir las bolsas prácticamente en el mismo momento en que llegaron a sus instalaciones, “permitiendo que los alimentos llegaran con rapidez a las familias beneficiarias”.

La donación supone además un ejemplo de aprovechamiento responsable de los alimentos, “evitando que una importante cantidad de comida perfectamente apta para el consumo terminara desperdiciándose”, han indicado en la ONG católica.

Una cena solidaria ligada al Castell de l'Olla

La cena organizada junto al palacete de Villa Gadea se ha convertido en una de las citas tradicionales vinculadas al Castell de l’Olla. Cada año, las filaes que ostentan los reinados moro y cristiano organizan este encuentro con el objetivo de recaudar fondos para las fiestas patronales que Altea celebra durante el fin de semana del cuarto domingo de septiembre.

El Castell de l'Olla 2026 llena de luz y color el mar Mediterráneo. / Diego Coello Calvo

La velada permite además disfrutar del espectáculo pirotécnico desde un enclave privilegiado junto al mar y reúne a centenares de asistentes en una de las noches más emblemáticas del calendario festivo alteano.

Cáritas Altea, una ayuda constante durante todo el año

La labor de Cáritas Parroquial de Altea va mucho más allá del reparto de alimentos. La entidad mantiene durante todo el año un programa de acogida y acompañamiento para personas y familias en situación de vulnerabilidad, ofreciendo atención personalizada, ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas, apoyo en el pago de suministros o alquileres cuando la situación lo requiere y orientación para favorecer la inserción social y laboral.

Asimismo, desarrolla campañas extraordinarias de recogida de alimentos y productos de higiene, especialmente en Navidad y durante otras épocas del año, gracias a la colaboración de supermercados, centros educativos, asociaciones y particulares. También impulsa iniciativas de sensibilización sobre la pobreza y el voluntariado, coordinadas desde la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo.

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La donación realizada por los cargos festeros de este año permitirá reforzar ese trabajo diario que realizan los voluntarios de Cáritas, “demostrando una vez más cómo la fiesta y la solidaridad pueden ir de la mano en beneficio de quienes más lo necesitan”, ha indicado este viernes el párroco de Altea, Francisco Morató.