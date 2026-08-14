La Nucía da inicio a sus fiestas con una multitudinaria Entrà de Penyes y más de 1.200 festeros

La Nucía ya está de fiesta. Las calles del municipio se han llenado este viernes de música, color y ambiente festero con la tradicional Entrà de Penyes, el acto que marca el inicio de las Festes d’Agost 2026 y que ha reunido a las 40 penyas y a 1.227 festeros. La celebración se prolongará hasta el próximo 18 de agosto con un amplio programa de actos en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció y Sant Roc.

La jornada arrancó en la plaça Major con la concentración de las penyas y los festeros. Antes de la imposición de los banderines, las bandas participantes interpretaron conjuntamente el pasodoble ‘Fiestas de Agosto’, una pieza del maestro Vicente Pérez Pellicer que este año ha sido declarada oficialmente himno de las fiestas tras su aprobación por unanimidad en el pleno municipal.

A continuación, el presidente de l’Associació de Penyes, Diego Llorca, impuso la insignia de la entidad a la reina de las fiestas, Pepa Pastor, y a su corte de honor. Posteriormente, la propia reina colocó el banderín conmemorativo de las Festes d’Agost 2026 a las 40 penyas desde lo alto de la escalinata de la plaça Major, en un acto acompañado por la música de banda y las tracas.

Este año, además, la familia festera nuciera incorpora dos nuevas agrupaciones: Fins l’Alba y Desubicats.

Pepa Pastor protagoniza el pregón

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el pregón de las Festes d’Agost 2026, pronunciado por Pepa Pastor Llorens, 54ª Reina de les Festes d’Agost. La reina estuvo acompañada por sus cuatro damas: Mireia Bernal Terol, Daniela Ivorra Navarro, Carla Sendra Casado y Kira Risueño González.

Previamente, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, dio la bienvenida oficial a las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento y animó a festeros y vecinos a disfrutar de las celebraciones. El pregón concluyó con los tradicionales vítores a las fiestas y a La Nucía, respondidos al unísono por los más de mil festeros congregados en la plaça Major.

El pasodoble ‘Fiestas de Agosto’ tuvo además un protagonismo especial. Su propio autor, Vicente Pérez Pellicer, primer director de la Unió Musical de La Nucía, fue el encargado de dirigir la interpretación conjunta de las bandas con la que se dio la bienvenida oficial a las fiestas.

Cinco días con las penyas como protagonistas

Tras la Entrà de Penyes, La Nucía afronta cinco días de celebraciones organizadas por els Majorals 2026 – Penya Els Festers. El programa combina tradición, cultura, música, deporte y pólvora, con actos como la Processó, la Ofrena de Flors, la Cavalcada de Disfresses, las mascletaes y el gran Correfoc que pondrá el punto final a las fiestas el 18 de agosto.

La programación musical incluye las actuaciones de Los Invaders, Uña y Carne, Arre-Ak, Malifeta, Los Manolos, Gravity y La Pato, además de diferentes propuestas en la carpa dels Majorals y actividades deportivas dirigidas a públicos de todas las edades.

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Las Festes d’Agost de La Nucía cuentan con el distintivo de Festes d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana y convertirán durante estos días las calles del municipio en el principal escenario de la actividad festera, con las 40 penyas y sus 1.227 integrantes como grandes protagonistas.