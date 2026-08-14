El PSPV pide la comparecencia del conseller de Sanidad por las listas de espera en el Hospital de la Marina Baixa

El deterioro de la sanidad pública en la Marina Baixa vuelve a situarse en el centro de la denuncia política. La diputada del PSPV Yaissel Sánchez y el portavoz adjunto de este grupo parlamentario han registrado este viernes una petición de comparecencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ante la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas para que dé explicaciones sobre la situación de las listas de espera y la atención sanitaria en el departamento. Este grupo recuerda que esta problemática no es un caso aislado, sino que afecta a miles de ciudadanos en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana.

«Es una vergüenza lo de las listas de espera, especialmente cuando tenemos testimonios de pacientes que se encuentran en esta situación», afirma Sánchez. A su juicio, el problema en esta zona de la provincia se agrava en verano, cuando el Hospital de la Marina Baixa debe asumir el incremento de población que experimenta la comarca durante los meses estivales.

Petición ciudadana

La petición socialista tiene lugar después de que un paciente de 72 años de Benidorm haya llevado a la cámara autonómica su denuncia por las demoras asistenciales que sufren los pacientes del departamento de Salud de la Marina Baixa.

El ciudadano ha presentado un escrito de amparo ante la cámara autonómica después de reclamar respuestas, sin éxito, a la Conselleria de Sanidad ante las listas de espera y demoras asistenciales que, según denuncia, se producen en especialidades como Cardiología y Traumatología y que afectan a la población, una situación que puede extrapolarse al conjunto de la provincia y de la Comunidad.

También ha pedido al Síndic de Greuges que investigue esas demoras.

Sanidad privada

La queja coincide, según señala, con el incremento de los recursos destinados a la sanidad privada. En este sentido, apunta a la clínica Benidorm y sostiene que «mientras se va deteriorando la sanidad pública, la parte privada vinculada al conseller de Sanidad sigue creciendo». Según sus declaraciones, esa inversión habría aumentado «en más de 15 millones de euros» en dos años.

Los socialistas ponen el foco en la vinculación familiar de Gómez con la citada clínica, cuyo gerente es hermano del conseller.

«No es posible decir que no tengamos recursos. Los recursos lo que están haciendo es derivándose, presuntamente, en vez de gestionarse en la sanidad pública, que es la que pagamos todos con nuestros impuestos para que se dé la mejor atención».

La representante política asegura que esta situación no es nueva y que su formación lleva denunciando durante toda la legislatura las deficiencias en la planificación y gestión de los recursos sanitarios. «Las listas de espera se siguen alargando y, al final, se acaba derivando a los pacientes a la sanidad privada», afirma.

SAMU sin médico

A la situación hospitalaria y las demoras se suma, según denuncia, la falta de facultativos en los servicios de emergencia SAMU durante este verano. Recuerda que su formación ha denunciado carencias de médicos en distintos puntos de la provincia de Alicante, desde Beneixama hasta episodios recientes en Orihuela y San Vicente.

«Son SAMU, servicios esenciales y avanzados de atención médica, que están funcionando sin el profesional facultativo médico que se exige para que sea realmente un SAMU», critica.

Por todo ello, los socialistas reclama responsabilidades al Conselleria de Sanidad. «Esto es lo que no se puede consentir: este deterioro constante de la sanidad pública, simplemente para que después las listas de espera se sigan alargando y al final se tenga que derivar a los pacientes a la sanidad privada».