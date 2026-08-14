Vecinos de la desembocadura del Barranc d’Els Arcs de Altea alertan del riesgo de inundaciones y exigen una limpieza urgente del cauce

La llegada del otoño y el temor a un nuevo episodio de lluvias torrenciales han vuelto a poner el foco sobre el Barranc d’Els Arcs, en Altea. Los vecinos que residen en su desembocadura, junto a la playa, el puerto y el Club Náutico de Altea, denuncian el crecimiento descontrolado de la vegetación en el tramo final del cauce y advierten de que una avenida de agua “podría arrastrar las cañas hasta el puente de la carretera del Albir, obstruyendo sus ojos y provocando el desbordamiento del barranco”.

Quien ha alzado la voz con mayor insistencia es el vecino Arvid Johan Pettersen, propietario de una de las viviendas situadas frente a la desembocadura. Según explica, lleva meses “reclamando la limpieza del cauce tanto al Ayuntamiento de Altea como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)”, sin que, a su juicio, se haya dado una solución definitiva.

“Sabemos que antes o después llegará una tromba de agua. Esa vegetación y malezas serán arrastradas y acabarán bloqueando el puente. Entonces se inundarán los terrenos colindantes, incluida mi casa, y no sería la primera vez”, asegura.

Meses de reclamaciones

Pettersen relata que ha intentado trasladar “personalmente” su preocupación al alcalde de Altea y al concejal responsable del área “en diversas ocasiones”. Sin embargo, afirma que la respuesta municipal “fue siempre que la vegetación desempeña una función ecológica al ralentizar la velocidad del agua”.

Ante esa situación decidió dirigirse nuevamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar. El pasado 19 de junio registró un nuevo escrito reiterando la necesidad de actuar sobre el barranco y denunciando el agravamiento del estado del cauce. En ese documento, el vecino no solo advertía del crecimiento de las cañas, “sino también de un problema añadido: la existencia de la conducción general del alcantarillado de Altea en el interior del propio barranco”.

Según exponía en su escrito, “las raíces de la vegetación estarían penetrando en la tubería de saneamiento, reduciendo su capacidad hidráulica y provocando reboses periódicos de aguas residuales que terminan vertiéndose al mar”. Por ello solicitaba “una limpieza integral del cauce, la inspección de la conducción y controles sobre la calidad de las aguas afectadas”.

Operarios de la concesionaria de agua potable de Altea se dirigen a desatascar la conducción del alcantarillado de Altea en el interior del Barranc d'Els Arcs cerca de su desembocadura. / Diego Coello Calvo

La CHJ recuerda que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento

La respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar daba parcialmente la razón al vecino.

En el oficio remitido a Pettersen, el organismo explica que ya había actuado anteriormente sobre el barranco para eliminar la especie invasora Arundo donax (caña común), pero que aquella actuación “se autorizó con el compromiso expreso de que el Ayuntamiento de Altea asumiría posteriormente las labores de mantenimiento del cauce”. El documento recuerda además que dicho compromiso quedó incorporado al expediente administrativo correspondiente.

La CHJ añade un dato especialmente significativo. Tras varias visitas realizadas por el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos al tramo denunciado por Pettersen, concluye que “no parece que haya habido un mantenimiento adecuado de la actuación por parte del Ayuntamiento”, especialmente en la zona más próxima a la desembocadura, donde acompaña fotografías que muestran el importante desarrollo de la vegetación.

Las imágenes incorporadas al expediente reflejan un denso cañaveral ocupando buena parte del cauce en el tramo final del barranco.

Requerimiento al Ayuntamiento

Como consecuencia de esa inspección, la Confederación Hidrográfica dirigió un requerimiento formal al Ayuntamiento de Altea. En él exige que se ejecuten “las labores de mantenimiento previstas en el compromiso adquirido cuando se autorizó la eliminación de la vegetación invasora”. Además, advierte de que el incumplimiento de las condiciones de una autorización administrativa “puede constituir una infracción de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico”.

El organismo estatal concede al Ayuntamiento un plazo de un mes para atender el requerimiento.

La vegetación cubre la práctica totalidad de la desembocadura del Barranc d'Els Arcs, en Altea. / Diego Coello Calvo

La respuesta municipal

Consultado por este asunto, el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco, ha recordado este viernes que entre finales de 2022 y principios de 2023 la Confederación ejecutó “una actuación muy importante” de erradicación de cañas en varios barrancos del municipio, “entre ellos el d’Els Arcs”.

El edil considera que “no toda la vegetación existente puede calificarse como maleza”, ya que en el cauce “también existen especies propias de ribera como carrizos, baladres y otras plantas autóctonas que sirven de refugio y lugar de nidificación para numerosas aves”.

No obstante, reconoce que el Ayuntamiento tiene previsto actuar “precisamente en el tramo más bajo del barranco, junto a la playa, donde existe un estrechamiento del cauce”.

Según ha anunciado, la intervención se realizará la próxima semana, “una vez finalizado el periodo de nidificación de las aves y antes del inicio de la época de lluvias”. Para ello, asegura que el Ayuntamiento “ya ha solicitado la correspondiente autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Vecinos preocupados ante un otoño incierto

Mientras tanto, la inquietud continúa entre quienes viven junto al barranco.

La desembocadura d’Els Arcs constituye uno de los puntos más sensibles del litoral alteano, ya que el cauce desemboca prácticamente junto al puerto y el Club Náutico de Altea, atravesando la carretera del Albir mediante un puente cuya capacidad hidráulica preocupa a los residentes. Los vecinos temen que un episodio de lluvias intensas, cada vez más frecuentes en el Mediterráneo, pueda arrastrar grandes cantidades de cañas y restos vegetales hasta ese paso, formando un tapón que provoque el desbordamiento del barranco y la inundación de viviendas y parcelas próximas.

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La actuación anunciada por el Ayuntamiento podría aliviar esa preocupación, aunque los residentes reclaman “que no se trate de una limpieza puntual, sino de un mantenimiento periódico del cauce que evite que el problema vuelva a repetirse cada año con la llegada de las lluvias”.