La Nucia cierra su día grande con la procesión en honor a la Mare de Déu y Sant Roc

El día grande de las Festes d’Agost de La Nucia ha estado marcado este sábado por su carácter religioso con la procesión en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció y Sant Roc. Tras la solemne misa, los festeros y vecinos acompañaron a las dos imágenes por las calles del casco antiguo en uno de los actos más destacados de las fiestas.

La jornada concluyó en la plaza Major con las tradicionales albaes, a cargo de Marisa Cortés y Gerard Tomás. Por unas horas, los festeros y vecinos de La Nucia dejaron a un lado las camisetas y los atuendos propios de las fiestas para vestirse con sus mejores galas y participar en el acto religioso más importante de las Festes d’Agost.

Tras la coronación celebrada el pasado 8 de agosto, la reina Pepa Pastor Llorens y su corte de honor volvieron a lucir sus bandas y atributos. Centenares de vecinos participaron en el recorrido junto a las dos imágenes, que atravesaron las calles del casco antiguo acompañadas por els Majorals 2026-Penya Els Festers y las banderas de las distintas penyas de La Nucia.

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El acto concluyó en la plaza Major con las tradicionales "albaes" dedicadas a la Mare de Déu de l’Assumpció, interpretadas por los solistas Marisa Cortés y Gerard Tomás.