Fiestas
La Nucia cierra su día grande con la procesión en honor a la Mare de Déu y Sant Roc
Los vecinos acompañaron a las dos imágenes por las calles del casco antiguo en un acto que concluyó en la plaza Major con las tradicionales "albaes"
El día grande de las Festes d’Agost de La Nucia ha estado marcado este sábado por su carácter religioso con la procesión en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció y Sant Roc. Tras la solemne misa, los festeros y vecinos acompañaron a las dos imágenes por las calles del casco antiguo en uno de los actos más destacados de las fiestas.
La jornada concluyó en la plaza Major con las tradicionales albaes, a cargo de Marisa Cortés y Gerard Tomás. Por unas horas, los festeros y vecinos de La Nucia dejaron a un lado las camisetas y los atuendos propios de las fiestas para vestirse con sus mejores galas y participar en el acto religioso más importante de las Festes d’Agost.
Tras la coronación celebrada el pasado 8 de agosto, la reina Pepa Pastor Llorens y su corte de honor volvieron a lucir sus bandas y atributos. Centenares de vecinos participaron en el recorrido junto a las dos imágenes, que atravesaron las calles del casco antiguo acompañadas por els Majorals 2026-Penya Els Festers y las banderas de las distintas penyas de La Nucia.
El acto concluyó en la plaza Major con las tradicionales "albaes" dedicadas a la Mare de Déu de l’Assumpció, interpretadas por los solistas Marisa Cortés y Gerard Tomás.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una turista británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas mientras hacía parasailing en Benidorm
- El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”
- Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar
- Una carcasa del Castell de L’Olla de Altea explota y deja 27 heridos, 11 de ellos trasladados a la Unidad de Quemados de Alicante
- La empresa de parasailing de Benidorm, “consternada”, asegura que el hombre herido está estable y a punto de recibir el alta
- La Policía Local de Altea alerta del impacto del Castell de l’Olla en las mascotas
- Benidorm prohíbe el acceso a Serra Gelada y El Moralet durante el eclipse por el riesgo extremo de incendios
- Explosión en el Castell de l'Olla de Altea: Pirotecnia Vulcano activa el seguro de responsabilidad civil