La Nucia se llena de flores y trajes tradicionales en la ofrenda a la Virgen

Flores, música y trajes tradicionales han tomado este domingo las calles de La Nucia con motivo de la tradicional ofrenda de flores a la Mare de Déu de l’Assumpció. Festeros y festeras de todas las edades han participado en uno de los actos destacados de las fiestas, que ha recorrido buena parte del casco antiguo del municipio.

La comitiva ha partido del Llavador, en la plaza Sant Antoni, donde los participantes se han concentrado ataviados con los trajes tradicionales de "nucier i nuciera". Desde allí, el desfile ha recorrido las calles del pueblo hasta llegar a la iglesia, donde los festeros han realizado la entrega de los ramos de flores a la imagen de la Virgen.

Las espardenyes, los mantones, los chalecos, las fajas y los saragüells han sido protagonistas durante el recorrido, recuperando por unas horas la indumentaria tradicional de los nucieros. Antes de comenzar el desfile, los festeros han aprovechado el entorno del centenario Llavador para realizarse fotografías con sus trajes.

Las penyas más jóvenes han abierto la comitiva, mientras que las más veteranas han cerrado el desfile. En la parte final han participado els Majorals 2026-Penya Els Festers, la reina y las damas y las autoridades municipales.

La música de las diferentes colles de xirimiters i tabaleters ha acompañado el recorrido, que se ha convertido en el más largo de los actos de las fiestas de La Nucia de este año. Centenares de personas han seguido el paso de los festeros por las calles del casco antiguo.

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Una vez finalizada la entrega de los ramos en el interior de la iglesia, la celebración se ha trasladado a la plaza Major. Allí, la reina Pepa Pastor Llorens, su corte de honor, els Majorals y diferentes festeros y festeras han participado en las tradicionales danzas que han puesto el punto final a la ofrenda de flores.