Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo

Benidorm se prepara para completar la transformación de la avenida del Mediterráneo. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de la asistencia técnica que permitirá redactar el proyecto básico y de ejecución de la segunda fase de reurbanización de esta arteria y de las calles de su entorno, una actuación que contempla una inversión posterior cercana a los 19 millones de euros.

El contrato para redactar el proyecto sale a licitación por 399.300 euros, IVA incluido, y permitirá definir al detalle las actuaciones previstas en un ámbito de aproximadamente 37.930 metros cuadrados. La intervención abarcará el tramo de la avenida del Mediterráneo comprendido entre las avenidas de Europa y Castellón y las calles y avenidas adyacentes hacia el Paseo de Levante, entre ellas Murcia, Cuenca, Mallorca, Filipinas y Almería.

El alcalde, Toni Pérez, ha señalado que con este expediente el Ayuntamiento “sigue cumpliendo con los compromisos” adquiridos y avanza en una actuación de gran envergadura cuya ejecución supondrá alrededor de 18,9 millones de euros.

Un estudio para decidir si habrá parking subterráneo

Uno de los elementos más relevantes del contrato será determinar la viabilidad de construir un aparcamiento subterráneo bajo la avenida del Mediterráneo, en el tramo entre Europa y Castellón.

La empresa adjudicataria dispondrá de 30 días desde la firma para elaborar un estudio que deberá analizar la demanda y necesidad de plazas, la viabilidad técnica, la situación económico-financiera y las posibles fórmulas jurídicas y de gestión del futuro aparcamiento.

Para estudiar la viabilidad técnica ya se han realizado catas y estudios geotécnicos. El tramo objeto de análisis tiene una longitud aproximada de 1.200 metros.

La decisión sobre este aparcamiento quedará, por tanto, condicionada a las conclusiones del estudio que deberá realizar la empresa que resulte adjudicataria.

Primero el proyecto básico y después el de ejecución

El contrato contempla tres trabajos diferenciados. El primero será precisamente el estudio de viabilidad del aparcamiento. Después, en un plazo de 60 días, deberá entregarse el proyecto básico de reurbanización y renovación de infraestructuras de esta segunda fase.

El último paso será la redacción del proyecto de ejecución, que deberá definir una actuación con un presupuesto base de licitación de aproximadamente 18.965.000 euros, con posibilidad de incrementar esa cantidad hasta un 10% en función de las soluciones constructivas que finalmente se adopten.

El proyecto deberá integrar la nueva avenida en la trama urbana y garantizar la convivencia entre peatones, bicicletas, vehículos y transporte público. También tendrá que contemplar espacios para el descanso, el ocio y el juego, además de mejorar la accesibilidad y la seguridad.

La propuesta deberá prestar igualmente especial atención al diseño urbano, la iluminación, el mobiliario, la señalización, la jardinería, los materiales y acabados y las medidas de mejora ambiental y protección frente al tráfico.

Una transformación iniciada en 2018

Esta segunda fase dará continuidad a la remodelación integral de la avenida del Mediterráneo iniciada por el Ayuntamiento en 2018. La primera actuación afectó al tramo comprendido entre la calle Pont y la avenida de Europa, además de sus calles adyacentes.

Las obras, que estuvieron condicionadas por la pandemia, finalizaron en 2022 después de una inversión superior a 12 millones de euros.

Con la segunda fase, el Ayuntamiento pretende prolongar esa transformación hacia el extremo de la avenida comprendido entre Europa y Castellón y su entorno.

La plaza de Manizales tendrá que volver a salir a concurso

La Junta de Gobierno Local también ha declarado desierta la licitación de las obras de urbanización de la plaza de Manizales y de reparación de las filtraciones de agua detectadas en el sótano.

El procedimiento, que contaba con un presupuesto de 510.000 euros, no ha recibido ninguna oferta empresarial. El Ayuntamiento prepara ahora un nuevo expediente con un presupuesto mayor para intentar atraer empresas interesadas.

Toni Pérez ha atribuido la situación al incremento de los costes de construcción y ha señalado que los técnicos municipales están trabajando en rehacer los pliegos.

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La actuación presenta además una especial complejidad debido a que la plaza es de titularidad pública mientras que el aparcamiento situado bajo ella es privado. El Ayuntamiento sostiene que la intervención no puede limitarse a una mejora estética, sino que debe ofrecer una solución definitiva a las filtraciones y a los problemas estructurales existentes.