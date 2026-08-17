Caixaltea recibe el sello de la Generalitat por su compromiso con la igualdad de oportunidades

Un reconocimiento a la igualdad y la conciliación. Caixaltea ha recibido el sello ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’, concedido por la Generalitat Valenciana como reconocimiento a las entidades que aplican políticas de igualdad, conciliación y responsabilidad social en el ámbito laboral. El distintivo pone en valor el compromiso de la cooperativa de crédito con la igualdad de oportunidades y con la creación de entornos de trabajo en los que las personas puedan desarrollar su actividad profesional en condiciones de equidad.

El reconocimiento ha sido recibido también por el resto de las cajas que integran el Grupo Cooperativo Cajamar, del que forma parte Caixaltea.

La concesión del sello acredita una cultura corporativa basada en principios como el respeto, la imparcialidad y la credibilidad, con el objetivo de consolidar un entorno laboral de confianza e inclusión y favorecer que todas las personas que forman parte de la organización tengan las mismas oportunidades.

Un compromiso de continuidad

Más allá del reconocimiento, la Generalitat plantea la obtención del distintivo como un compromiso para mantener y seguir desarrollando las políticas que sustentan esta distinción. En el caso de Caixaltea, la entidad señala que el sello refuerza su voluntad de continuar avanzando hacia una organización en la que cada persona se sienta valorada, escuchada y pueda aportar todo su potencial en un entorno equitativo.

Este reconocimiento se incorpora así a la trayectoria de una entidad que ha reforzado en los últimos años tanto su posición financiera como su estructura organizativa y su vinculación con el territorio.

Una entidad en crecimiento

La última Asamblea General Ordinaria de Caixaltea, celebrada el pasado mes de mayo, reflejó precisamente este momento de crecimiento y estabilidad. Los socios aprobaron por unanimidad las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes a 2025, ejercicio que se cerró con un beneficio de 2,885 millones de euros, un 27,1 % más que el año anterior.

La cooperativa cuenta actualmente con 16.394 socios, después de incrementar también un 10 % su capital social. Otro de los indicadores destacados es la tasa de morosidad, situada en el 1,37 %, claramente por debajo de la media del sector, según los datos facilitados por la entidad.

El presidente de Caixaltea, Ignacio Ortiz Azcárate, calificó durante la Asamblea el momento actual de la cooperativa como “muy dulce” y anunció que el 40 % del beneficio de 2025 se destinará a reservas voluntarias con el objetivo de continuar reforzando la solvencia.

Más de medio siglo vinculada al territorio

Caixaltea mantiene, además, una trayectoria de más de medio siglo ligada a la actividad económica y social de las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta. Sus orígenes se remontan a 1965, cuando nació como Sección de Crédito de la Cooperativa Agrícola de Altea. Tres años después, en 1968, se constituyó como cooperativa de crédito y en 1998 adoptó la denominación de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana.

Sede de Caixaltea / D.C.

La entidad dispone actualmente de una red de diez oficinas en la provincia de Alicante y forma parte del Grupo Cooperativo Cajamar. Su evolución le ha permitido pasar de ser una herramienta financiera vinculada principalmente al sector agrícola local a convertirse en una entidad con presencia en distintos municipios de las dos comarcas, manteniendo su carácter cooperativo y su vinculación con el territorio.

La dimensión social del modelo cooperativo

La actividad de Caixaltea también se caracteriza por su dimensión social. Parte de los beneficios de la entidad se canaliza a través del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, mediante el que la Fundación Caixaltea desarrolla proyectos e iniciativas sociales, culturales y deportivas.

A lo largo de los últimos años, esta labor se ha traducido en el respaldo a asociaciones asistenciales, programas de empleo, actividades culturales, clubes deportivos y ayudas de carácter social, así como en la colaboración con entidades como Cruz Roja y Cáritas.

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El nuevo sello de la Generalitat Valenciana se suma ahora a esta trayectoria y pone el foco en otra de las dimensiones de la actividad de la cooperativa: la creación de un entorno laboral basado en la igualdad, la conciliación y las mismas oportunidades para quienes forman parte de Caixaltea.