Comercio defiende que la ZBE puede impulsar las ventas y reivindica el nuevo plan estratégico de Benidorm

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no tiene por qué traducirse en un perjuicio para el comercio. El Ayuntamiento de Benidorm defiende que, bien acompañada de medidas que faciliten la transición, puede convertirse incluso en una oportunidad para incrementar el tránsito peatonal y favorecer las compras en los establecimientos del centro. El departamento pone sobre la mesa el Plan Estratégico Municipal aprobado a finales de 2025 y con vigencia hasta 2028, además de distintas actuaciones de apoyo a los establecimientos.

El Consistorio cita un informe de PATECO, oficina de las Cámaras de Comercio, que recoge experiencias en las que apuntan a los posibles efectos positivos de las ZBE sobre el comercio. Según esta perspectiva, las experiencias de ciudades europeas que llevan años aplicando modelos de movilidad similares han constatado incrementos del número de peatones y, en determinados casos, de las ventas.

ZBE, pero con medidas

La posición municipal llega después de que la Asociación Independiente de Comercio de Benidorm (AICO), haya alertado de una notable bajada de las compras durante este verano y haya señalado, entre otros factores, el impacto de la ZBE y la necesidad de actualizar la planificación comercial de la ciudad.

El Ayuntamiento admite, no obstante, que la implantación de una ZBE requiere medidas que faciliten la adaptación de comerciantes, residentes y clientes. En este sentido, destaca que se han habilitado accesos puntuales para las personas que necesitan acudir a Benidorm para realizar trámites o efectuar compras y que quienes estacionan en un aparcamiento público pueden acceder sin necesidad de realizar trámites específicos.

A ello suma la creación de hasta 8.000 plazas de aparcamiento disuasorio gratuito y las campañas que han permitido obtener horas de estacionamiento gratuitas vinculadas a compras o consumiciones en establecimientos locales.

Una estrategia comercial hasta 2028

Frente a la reclamación de Aico de actualizar el Plan de Acción Comercial, el Ayuntamiento pone sobre la mesa el Plan Estratégico Municipal de Comercio aprobado en diciembre de 2025 y con vigencia hasta 2028. El documento establece una hoja de ruta para modernizar el sector y reforzar su papel dentro del modelo turístico de la ciudad.

Entre sus objetivos figura impulsar la digitalización y modernización tecnológica de los comercios, mejorar su competitividad y conexión con los consumidores digitales y consolidar Benidorm como destino de turismo de compras, potenciando la singularidad del comercio local y su integración con la experiencia turística.

El plan también contempla la transformación de los espacios comerciales para hacerlos más accesibles, seguros, sostenibles y de calidad, además de fomentar una mayor colaboración entre la administración y el propio sector. La estrategia incorpora asimismo sistemas de inteligencia comercial y evaluación para que las futuras decisiones se apoyen en datos.

El área de Comercio considera que este documento supone la actualización de la planificación que reclama Aico y defiende que ya se encuentra en fase de despliegue.

Más promoción y apoyo al comercio local

El Ayuntamiento reivindica además iniciativas desarrolladas para reforzar el comercio de proximidad. Entre ellas sitúa el proyecto “Tu Comercio Crece”, dirigido a dar visibilidad a establecimientos que aportan un valor añadido a través de productos de proximidad, elaboraciones artesanales, procesos circulares, marcas propias e innovadoras o productos y servicios singulares.

El Consistorio recuerda igualmente que continúa impulsando campañas destinadas a incentivar las compras y el consumo en los negocios locales. Entre ellas cita la feria Outlet, una iniciativa planteada por Aico, y anuncia que ya se ha concretado una nueva edición de los bonos consumo para este año.

El Ayuntamiento niega que exista una falta de planificación

Respecto a la crítica de Aico sobre la antigüedad del Plan de Acción Comercial, el Ayuntamiento señala que no ha recibido formalmente una petición de la asociación para su actualización y considera que el nuevo Plan Estratégico Municipal de Comercio constituye una base de planificación más amplia y actualizada sobre la que ya se está trabajando.

Noticias relacionadas

De esta forma, el gobierno local muestra su desacuerdo con la visión crítica trasladada por los comerciantes y argumenta su trabajo en un modelo basado en la adaptación del comercio a los nuevos hábitos de consumo, la digitalización, la promoción de la compra local y la integración del comercio dentro de la experiencia turística de Benidorm.