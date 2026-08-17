La Nit del Comerç de Altea prepara una segunda edición con más música, animación y 49 comercios ya inscritos

La experiencia de la primera edición de la Nit del Comerç, que reunió a más de un centenar de comercios y a miles de personas, ha animado al Ayuntamiento de Altea y a la Asociación Local de Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA) a repetir la iniciativa. La segunda edición de la Nit del Comerç Local ya está en marcha y se celebrará el próximo sábado 24 de octubre, “con el objetivo de convertir de nuevo las calles de Altea en un gran escaparate del comercio de proximidad”, según ha señalado este lunes el concejal de Comercio, José María Borja.

El edil ha indicado que la Concejalía de Comercio, en colaboración con ALCEA y la Agencia 19, mantiene abierto hasta el 25 de septiembre “el plazo de inscripción para los comercios y establecimientos de restauración que quieran participar” y ha señalado que “a fecha de 13 de agosto, 49 comercios ya han mostrado su intención de formar parte de esta segunda edición”, aunque la organización “confía en incrementar considerablemente esta cifra durante las próximas semanas”.

Una segunda edición que quiere ir más allá

José María Borja, ha defendido la continuidad de una iniciativa que, a su juicio, “ha demostrado la capacidad del comercio local para movilizar a vecinos y visitantes”. En este sentido ha señalado que “nuestro tejido comercial es el corazón de Altea” y ha afirmado que el objetivo de esta segunda edición “es que la Nit del Comerç se consolide definitivamente como una cita anual”.

El Ayuntamiento pretende, además, que la propuesta no sea simplemente una repetición de lo realizado el pasado año. “Este año no nos conformamos con repetir la fórmula”, ha asegurado el edil, que anuncia más animación, más música y más actividades en directo para convertir las calles en un gran centro comercial abierto. “La intención es que durante la noche el público pueda recorrer los establecimientos, conocer su oferta y realizar sus compras mientras disfruta de una programación festiva especialmente diseñada para acompañar la actividad comercial”, ha aseverado Borja.

Presentacion de La Nit del Comerç d'Altea 2026. De izquietrda a derecha, Jordi Mayor (presidente de ALCEA) y el concejal de Comercio Jose Maria Borja / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Una fiesta para todo el comercio de Altea

Uno de los aspectos en los que tanto la Concejalía de Comercio como ALCEA están poniendo el acento es en la participación de establecimientos de todo el municipio, “incluidos los situados fuera de las zonas que concentran habitualmente una mayor afluencia de público”.

José María Borja ha insistido en que la Nit del Comerç “es para todos los comercios de Altea” y que la convocatoria incluye también “a los negocios de Altea la Vella, independientemente de su ubicación o sector”.

El edil ha destacado que para facilitar esa participación, “la organización habilitará espacios específicos en las zonas donde se concentre la actividad” para que los comercios que se encuentren en otras calles “puedan trasladar allí sus productos, montar su propio espacio y aprovechar el flujo de público”. Una fórmula que ya se puso en práctica en la primera edición, “cuando establecimientos situados en calles como Conde de Altea, Garganes o Pont de Montcau, así como comercios de Altea la Vella, pudieron estar presentes pese a no encontrarse en la avenida Rei Jaume I, eje principal de aquella primera Nit del Comerç”.

ALCEA reclama la participación de todos

Por su parte, el presidente de ALCEA, Jordi Mayor, ha animado a participar a todos los comerciantes y empresarios, “independientemente del sector al que pertenezcan o de la calle en la que tengan situado su negocio”. Mayor ha destacado especialmente “el trabajo conjunto que están desarrollando Ayuntamiento y asociación para preparar esta segunda convocatoria” y ha avanzado que la edición de 2026 incorporará “muchas novedades” respecto a la del año pasado.

El presidente de ALCEA también ha reivindicado el papel del asociacionismo para sacar adelante iniciativas de este tipo. “La unión hace la fuerza”, ha señalado, defendiendo que la colaboración entre comerciantes “permite poner en marcha actividades que contribuyen a promocionar y dinamizar el comercio de Altea durante todo el año”.

Cartel inscripciones Nit Comerç 2026 / INFORMACIÓN

Inscribirse requiere apenas dos minutos

Tanto el concejal como el presidente de ALCEA han indicado que la organización “ha simplificado este año el procedimiento para participar”, de tal manera que los comercios y restauradores interesados “pueden formalizar su inscripción mediante un sencillo formulario online”, un proceso que, según José María Borja, “apenas requiere dos minutos”.

Jordi Mayor ha indicado que la inscripción incluye también “una hoja de responsabilidad civil” y permitirá a la organización disponer “con suficiente antelación de toda la información necesaria para preparar la logística del evento”. Al respecto ha señalado que el formulario “está disponible a través de los canales de comunicación de la Concejalía de Comercio y de ALCEA, así como en el siguiente enlace:https://forms.gle/k4m39LiCGp3Pnwhh7”.

Desde la coordinación del evento se insiste en la conveniencia de realizar la inscripción cuanto antes. El motivo “es eminentemente práctico, pues necesitamos tiempo para preparar la distribución de los espacios, coordinar las actividades y diseñar los diferentes elementos de promoción”, ha afirmado Mayor añadiendo, además que entre dichos elementos “figuran kits digitales personalizados para que los establecimientos puedan promocionar su participación en redes sociales”.

El objetivo: convertir la calle en un gran escaparate

Con 49 comercios ya sumados a la iniciativa y todavía con varias semanas por delante para completar las inscripciones, el Ayuntamiento confía en aumentar considerablemente la participación durante las próximas semanas “y pueda acercarse, o incluso superar, la participación alcanzada en la primera edición”, según ha destacado José María Borja. Con ello, el edil ha expresado que la Nit del Comerç “pretende, en definitiva, sacar el comercio a la calle convirtiéndola en un escaparate para acercar los establecimientos a los vecinos y visitantes. Y generar una jornada diferente en la que comprar, pasear y disfrutar de la programación se conviertan en una misma experiencia”.

El concejal ha subrayado que el próximo 24 de octubre “será la prueba de fuego para una iniciativa que nació el pasado año y que ahora busca dar un paso adelante. El reto de esta segunda edición será demostrar que aquella primera experiencia no fue flor de un día y que Altea puede convertir su comercio local en el gran protagonista de una noche de otoño reforzada por el componente de ocio y animación”.

Más de cien comercios participaron en la primera edición

El precedente del año pasado explica buena parte de las expectativas depositadas ahora en la segunda edición. La primera Nit del Comerç, celebrada el 25 de octubre de 2025, superó las previsiones municipales con más de un centenar de comercios participantes y miles de personas recorriendo la avenida Rei Jaume I, convertida durante unas horas en un gran centro comercial al aire libre. La iniciativa contó también con la participación de establecimientos ubicados en otras zonas del municipio y con actuaciones musicales y grupos de animación que contribuyeron a crear un ambiente festivo.

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El propio Ayuntamiento calificó entonces de “resultado favorable” el primer fin de semana dedicado al comercio local y destacó la respuesta tanto de los comerciantes como de la ciudadanía. El éxito de aquella convocatoria llevó a la Concejalía de Comercio a plantear prácticamente desde el final de la primera edición la continuidad del proyecto.