La Nucía se llena de color, fantasía y humor con una Cabalgata de Disfraces que reúne a 22 penyas

La Nucía volvió a vivir este lunes uno de los momentos más esperados de sus Festes d’Agost 2026 con una multitudinaria Cabalgata de Disfraces en la que las 22 penyas participantes desplegaron todo su ingenio, creatividad y trabajo artesanal. Las avenidas Marina Baixa y Carretera se convirtieron durante el desfile en un gran escenario de color, música, humor y fantasía.

La Cultura Asiática, la Super Bowl, La Bella y la Bestia, una Granja, un Fuerte de Playmobil, el Mundial de Fútbol o l’Amor fueron algunas de las temáticas elegidas este año por las penyas, que volvieron a sorprender con elaborados disfraces y espectaculares carrozas.

Horas para la confección

Cada penya prepara durante el mes de agosto sus propuestas de forma artesanal, dedicando horas de trabajo a la confección de los disfraces y la construcción de las carrozas que posteriormente lucen en uno de los actos con mayor participación de las fiestas. El resultado volvió a llenar de animación las principales calles del municipio y congregó a numerosos vecinos y visitantes llegados de distintos puntos de la Marina Baixa.

Cita ineludible

La Cabalgata de Disfraces se ha convertido en una de las citas centrales de les Festes d’Agost y también en uno de los actos que más público reúne. La participación de las 22 penyas permitió disfrutar de un desfile especialmente variado, con propuestas muy diferentes entre sí y con el trabajo artesanal como uno de sus principales atractivos.

Los Majorals 2026, Penya Els Festers, fueron los encargados de preceder a la carroza real y desfilaron caracterizados como Peter Pan. Tras ellos, la reina de les Festes d’Agost, Pepa Pastor Llorens, acompañada por sus cuatro damas, puso el broche al desfile desde la gran carroza real.

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La noche, además, dejará pendiente el desenlace de la competición entre las penyas. Los premios a la mejor cabalgata se conocerán de madrugada, alrededor de la 1.00 horas, por lo que el resultado queda abierto hasta entonces.