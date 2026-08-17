El nuevo souvenir de los británicos en Benidorm: tatuarse la ciudad antes de volver a casa

Hay souvenirs que caben en una maleta y otros que se quedan en la piel. En Benidorm, cada vez más turistas optan por esta segunda opción. Un nombre, una fecha, un dibujo, un símbolo o incluso un diseño que recuerda a alguien que ya no está. Los estudios de tatuaje de la ciudad han convertido la piel en otro escaparate de las vacaciones y, entre sus clientes extranjeros, los británicos ocupan un lugar destacado.

El fenómeno tiene además un componente económico. Tatuarse en Benidorm puede resultar mucho más barato que hacerlo en Reino Unido, especialmente en los diseños pequeños y medianos. Pero el precio no lo explica todo. Para muchos turistas el tatuaje forma parte de la experiencia de Benidorm y termina convirtiéndose en un recuerdo permanente de una estancia, una despedida de soltero o un viaje con amigos.

Las fuentes consultadas en la Concejalía de Comercio sitúan en más de una treintena los establecimientos de la ciudad relacionados con los servicios de tatuaje, incluidos los encuadrados en salones de belleza y tatuadores. El Ayuntamiento admite que no dispone todavía de datos actualizados de 2026, pero aprecia un repunte de alrededor del 20% en 2024 y 2025.

“Si tienen que esperar 15 minutos, se van”

Patri lleva 25 años al frente de su estudio, situado en el centro de Benidorm. Su clientela está prácticamente dividida al 50% entre españoles y extranjeros, pero en los últimos años ha observado un aumento de los británicos.

Lo que más le llama la atención no es tanto qué se tatúan sino cómo quieren hacerlo. Muchos llegan sin cita previa y buscan tatuarse en ese mismo momento. “No quieren esperar más de 15 minutos”, explica. Si no pueden ser atendidos, algunos directamente buscan otro establecimiento.

Es una característica que, según su experiencia, se da especialmente entre los británicos: turistas ambulantes que deciden tatuarse durante sus vacaciones y quieren resolverlo de inmediato.

En su estudio apuestan por la relación entre precio y calidad y por trabajos que requieren precisión, como el "fine line", una de las tendencias que más ha crecido y que se basa en dibujos minimalistas, alejados de los grandes rellenos barrocos. La artista cuenta con la fidelización, en contra de la compra impulsiva: tiene clientes que regresan después de cinco años.

No hay parte del cuerpo que no sea objeto de la tinta como esta cabeza. / INFORMACIÓN

Los horarios también han cambiado al ritmo del turista. “Antes se quedaban hasta las dos”. Ahora la actividad se prolonga durante muchas más horas y hay establecimientos que abren desde las once de la mañana hasta medianoche. “Terminamos exhaustos”, reconoce.

Benidorm tatuado en la piel

Si hay un lugar donde el tatuaje se mezcla directamente con el recuerdo de las vacaciones es el estudio de Pablo, situado en plena zona inglesa. Aquí el perfil de cliente es mucho más definido: el 95% es británico.

El diseño estrella tiene poco misterio: Benidorm y el año en curso. Algunos incluso han convertido el tatuaje en una especie de colección. Cada vez que regresan añaden un nuevo año, como si fueran marcando sobre la piel sus visitas a la ciudad.

Para ellos no es simplemente un tatuaje. Es la manera de recordar cuándo estuvieron en Benidorm.

El estudio tiene más de 30 años de trayectoria, aunque la actual gerencia lleva 18 años, y Pablo reconoce que se han hecho conocidos por las propuestas más disparatadas que aceptan sus clientes extranjeros.

Las despedidas de soltero son uno de los escenarios habituales. En una de ellas, recuerda, tuvo que tatuar el símbolo de Superman en el pene de un turista británico de color. También es frecuente que grupos enteros decidan hacerse el mismo símbolo como recuerdo de un viaje compartido, tanto entre británicos como entre españoles.

Otro ejemplo de un tattoo muy elaborado y preciso. / INFORMACIÓN

El precio es otro de los grandes reclamos. Según explica Pablo, un tatuaje pequeño que puede costar unos 50 euros en Benidorm puede rondar los 80 en Reino Unido. En trabajos grandes, la diferencia aumenta: uno de unos 300 euros aquí puede alcanzar los 600 en su país.

La horquilla del estudio va desde unos 40 euros por el tatuaje más económico hasta los 2.500 euros por una espalda completa.

No todo son diseños pequeños. Pablo recuerda trabajos de gran complejidad, como el de unos vikingos con guerreros y barcos. El diseño se prepara primero en ordenador y después se va modificando con el cliente, añadiendo o eliminando elementos hasta construir la composición definitiva.

Del tatuaje de Benidorm al recuerdo de una vida

A pocos minutos de la zona de mayor concentración británica trabajan Angelo y Ruth, que llevan 20 años en el sector. También reciben turistas británicos, pero el perfil es diferente. Los definen como clientes más “serios” y con un poder adquisitivo mayor.

Una intervención más piadosa. / INFORMACIÓN

Su estudio trabaja estilos tan diversos como el japonés, realista, tradicional y fine line, precisamente una de las modalidades que más demanda está teniendo actualmente.

En este caso, las reseñas son una parte importante de su posicionamiento. Y también lo es la concepción del tatuaje como arte.

Angelo lamenta que el sector haya crecido demasiado deprisa y que muchas personas se hayan lanzado al negocio atraídas por la demanda. “La gente se ha tirado a la plaza”, resume, mientras deplora que se hayan reducido precios y que el arte del tatuaje no esté suficientemente valorado.

La temporada alta concentra además una proliferación de establecimientos que después desaparecen o que, según denuncia, no llegan a cumplir todas las normativas.

La variedad de precios refleja también la distancia entre los trabajos. Un fine line de apenas tres centímetros, como una mariposa o un corazón, puede rondar los 30 euros, mientras que una espalda completa puede alcanzar los 3.000 euros.

Y detrás de algunos tatuajes hay historias mucho menos anecdóticas que las despedidas de soltero. Clientes que quieren llevar sobre la piel el rostro de una persona fallecida, el recuerdo de un perro que murió o un símbolo cargado de significado personal. En esos casos, explica, la gente sale “emocionada” del estudio.

Un sector que crece, pero pide más control

Los tres negocios coinciden en señalar un problema que acompaña al crecimiento de la actividad: el intrusismo.

Pablo denuncia la existencia de personas que tatúan en domicilios, una práctica que considera ilegal y que, además, genera una competencia desleal con quienes mantienen un establecimiento, que pagan impuestos y cumplen las exigencias sanitarias.

Se imprime la piel con todo tipo de eventos. / INFORMACIÓN

La profesionalización es precisamente uno de los argumentos que esgrimen los estudios consolidados. Las tintas utilizadas en los establecimientos profesionales están homologadas y han pasado controles sanitarios. En los últimos años, además, se han eliminado determinados pigmentos considerados más perjudiciales.

Un souvenir que no se borra

Benidorm ha hecho del recuerdo una parte esencial de su industria turística. Ahora ese recuerdo puede llevarse en la piel.

Los británicos llegan buscando un tatuaje más barato que en su país, algunos quieren salir del estudio en menos de un cuarto de hora y otros regresan cada año para añadir una nueva fecha junto al nombre de Benidorm. Hay grupos que se tatúan el mismo símbolo, despedidas de soltero que dejan recuerdos difíciles de explicar y clientes que buscan algo mucho más íntimo.

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Los pequeños dibujos también son muy atractivos. / INFORMACIÓN

Entre la mariposa de tres centímetros, la espalda completa de 3.000 euros, el Superman de una despedida de soltero y el nombre de Benidorm acompañado de un nuevo año hay todo un sector que ha encontrado en la ciudad un inesperado escaparate.