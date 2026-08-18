Albir Wine Lover vuelve a l’Albir con una gran noche de vino, gastronomía y música

La quinta edición de Albir Wine Lover encara su recta final con prácticamente todos los preparativos ultimados. El encuentro enogastronómico, organizado por COEMPA con la colaboración del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, reunirá el próximo viernes 4 de septiembre, de 19:00 a 01:00 horas, en el Parque de Los Eucaliptos de l’Albir, vino, gastronomía, música y ocio.

El Ayuntamiento y COEMPA han celebrado una reunión de coordinación para revisar los últimos detalles del evento. En el encuentro han participado el concejal de Comercio, Patrick de Meirsman; representantes municipales de las áreas de Seguridad, Servicios Técnicos y Limpieza, y el presidente y la vicepresidenta de COEMPA, Silvio Monroy y Amparo Díaz.

De Meirsman ha destacado que se trata de una cita que “ha ido creciendo año tras año” y que requiere “una importante labor de coordinación” para garantizar su desarrollo. El edil también ha puesto en valor el trabajo de COEMPA y la implicación de los establecimientos y colaboradores que participan en la organización.

Bodegas de toda España

La propuesta volverá a poner el foco en el tejido empresarial vinculado a la gastronomía, con bodegas procedentes de distintos puntos de España, productores de proximidad, empresas de alimentación y establecimientos de restauración. El objetivo es concentrar en un mismo espacio diferentes sectores relacionados con la gastronomía y favorecer la promoción de productos locales.

La programación se completará con música en directo, DJs y la actuación de Iván y los Terribles, además de sorteos. También habrá una zona específica de refrescos y bebidas sin alcohol para ampliar la propuesta a todo tipo de público.

La pasada edición congregó a más de 2.000 personas, por lo que la organización recuerda que el aforo es limitado y recomienda adquirir las entradas con antelación. El precio anticipado es de 20 euros hasta el 3 de septiembre, mientras que en taquilla el día del evento será de 25 euros.

La edición de 2025 congregó a unas 2.000 personas. / INFORMACIÓN

La noche continuará después del cierre del recinto con una After Party oficial en ZAWA, prolongando la celebración de esta quinta edición.

Albir Wine Lover cuenta con el respaldo de empresas y establecimientos locales además de la participación de las distintas empresas y colaboradores vinculados al encuentro.

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Con esta nueva edición, l’Alfàs del Pi refuerza su apuesta por la gastronomía y el enoturismo. El municipio fue, además, el primer municipio de la Marina Baixa en incorporarse a la Ruta del Vino de Alicante, una estrategia con la que busca seguir potenciando su oferta enogastronómica y su atractivo turístico.