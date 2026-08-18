Benidorm encabeza el ranking nacional de número de noches tórridas este verano: 61 sin bajar de los 25ºC

61 noches por encima de los 25ºC vividas en Benidorm lo que llevamos este verano. Desde MeteOrihuela han señalado el "clarísimo aumento" de horas nocturnas en las que el mercurio no baja. En lo que va de verano hasta este 18 de agosto, la capital de la Marina Baixa encabeza la lista con más de sesenta noches tórridas, seguida por La Manga, con 51 y Torrevieja, con 43 noches por encima de los 25 grados.

Tres ciudades alicantinas en el top

Además de Benidorm y Torrevieja, este "top" de las ocho ciudades con mayor número de noches tórridas cuenta con otro municipio alicantino donde aprieta el calor: Orihuela Costa, con un total de 37 noches en el que el termómetro no bajó de 25 grados.

Tras el municipio oriolano se encuentran Cullera, con 35; Palma, con 32; Almería con 27 y, finalmente, Barcelona con 25 noches tórridas.

Aviso naranja

Por ahora, la provincia de Alicante se prepara para una "ponentà" con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte para este miércoles. La Aemet ha establecido ya las zonas de aviso en toda la Comunidad Valenciana y las franjas horarias a las que afecta.