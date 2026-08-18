Fesporrat Altea 2026 pone música y cultura en valenciano al cierre de las fiestas

Una cita ya consolidada en Altea. El festival de música en valenciano Fesporrat Altea volverá a poner el broche final a las Fiestas Patronales, que empezarán el viernes 25 de septiembre, con una nueva edición que apuesta por la música, la cultura y la participación ciudadana. La cita se celebrará el sábado 3 de octubre, con entrada gratuita, en el aparcamiento de la Basseta, en el Camí de l’Algar.

El cartel de este año está integrado por Consu DJ, Tito Pontet, La Ludwig Band y Auxili, “cuatro propuestas que, desde estilos diferentes, compartirán una noche dedicada a la música en valenciano”, según ha desvelado este martes la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez.

La iniciativa está impulsada por las concejalías de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Altea y cuenta, en esta edición, con la colaboración de Aitor Muñoz, conocido en redes como “Llet i Vi”, creador de contenido en valenciano. En la presentación del festival también han participado Esteve, de Auxili, y Alba y Fran, de Tito Pontet.

Un festival con ADN alteano

Muñoz ha destacado que Fesporrat “alcanza ya su 12ª edición y mantiene una identidad estrechamente vinculada a Altea” y ha anunciado que “una de las novedades de este año será la participación de la Bandeta Bèrnia, que protagonizará el tradicional ‘Correbars’, una actividad que llevará la música y el ambiente festivo por diferentes establecimientos del municipio antes de los conciertos”. Al respecto, ha señalado que el recorrido “desembocará en el recinto de la Basseta, donde se celebrarán los conciertos, todos ellos gratuitos y de entrada libre”. Además, las barras estarán gestionadas por las “filaes” de los cargos festeros de 2027, una fórmula que pretende implicar al tejido festivo y permitir que los representantes de las fiestas puedan recaudar fondos.

“Es un festival con el ADN alteano”, ha manifestadoi Muñoz, quien ha destacado también la variedad del cartel y la presencia de La Ludwig Band, “formación catalana con una trayectoria de más de una década y que en los últimos meses ha ganado protagonismo en la escena musical”.

Auxili y Tito Pontet, ilusionados con volver

Para Auxili, el Fesporrat supone además “un reencuentro con Altea”. Su cantante, Esteve, ha recordado que la banda “ya participó en una de las primeras ediciones del festival, hace nueve años”, y ha asegurado que volver es “un placer, especialmente por los vínculos que el grupo mantiene con Altea”.

El músico ha puesto en valor que el festival combine música y cultura de acceso gratuito y ha destacado “la oportunidad de compartir escenario con artistas como Tito Pontet, La Ludwig Band y Consu DJ”.

También desde Tito Pontet se ha mostrado satisfacción por formar parte de la programación. La banda ha calificado de “regalo” compartir cartel “con artistas a los que admiramos” y ha destacado el carácter del Fesporrat como “un encuentro que une cultura, pueblo y lengua”.

Una apuesta por la cultura gratuita

La concejala de Cultura ha defendido la apuesta municipal por este tipo de iniciativas y ha resaltado la colaboración con creadores y músicos vinculados a la cultura valenciana.

“Este equipo de Gobierno siempre apuesta por promocionar la cultura alteana”, ha señalado Pérez, quien ha valorado la posibilidad de contar “con personas dedicadas a la creación de contenido y a la música para impulsar propuestas como Fesporrat”.

Por su parte, el concejal de Juventud, Germán Manjón, ha calificado de “muy potente” la edición de este año. Según ha explicado, la organización “ha trabajado para conseguir un cartel atractivo pese a las dificultades añadidas que supone programar artistas para un festival de acceso gratuito”.

Manjón ha defendido además el modelo de Fesporrat como “una fórmula que debería extenderse por el territorio valenciano: festivales gratuitos, vinculados al municipio y capaces de generar actividad económica y, al mismo tiempo, contribuir a la financiación de las fiestas”.

Música hasta el final

Aitor Muñoz ha concluido indicando que la noche “arrancará con las propuestas programadas y tendrá su cierre a cargo de Consu DJ, que pondrá el punto final a la duodécima edición con una sesión marcada por la música electrónica”.

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De este modo, Fesporrat volverá a despedir las fiestas patronales alteanas con una combinación de música en valenciano, participación ciudadana, cultura gratuita y ambiente festivo, consolidándose como una de las citas musicales del calendario de Altea.