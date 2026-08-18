Un incendio forestal obliga a movilizar medios aéreos en el pantano de Guadalest
El fuego se ha declarado en una zona de difícil acceso próxima a una pinada y evoluciona favorablemente sin que se hayan registrado heridos
Un incendio forestal declarado este martes por la tarde en las proximidades del pantano de Guadalest, en término municipal de Beniardá, ha obligado a movilizar medios terrestres y aéreos debido a la dificultad de acceso a la zona y a la presencia de una masa de pinos cercana.
El aviso se ha recibido a las 16:43 horas y el incendio se ha localizado en la zona del embalse accesible desde Beniardá. La primera columna de humo blanco, muy visible desde la distancia, ha llevado a movilizar, además de los efectivos terrestres, medios aéreos de extinción. En estos momentos, todavía sigue activo, aunque hacia las 19:30 horas se han retirado los medios aéreos.
En el dispositivo participan tres dotaciones del parque de Benidorm del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el helicóptero de dirección de incendios, dos unidades de bomberos forestales y otro medio aéreo de extinción.
La evolución del incendio es favorable y no se han registrado heridos. La intervención continúa.
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