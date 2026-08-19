Callosa d´En Sarrià pone fecha al fin de la turbidez del agua con la llegada de la nueva potabilizadora

La nueva planta potabilizadora de Callosa d’en Sarrià ya está en el municipio y ha comenzado el proceso para su puesta en funcionamiento. La infraestructura llegó el 18 de agosto, tal y como había anunciado el Ayuntamiento, y fue trasladada hasta la zona de Onaer, donde se descargó el contenedor que alberga el sistema de tratamiento. La instalación pondrá fin a los episodios de turbidez del agua en el municipio que en la última crisis de junio dejaron a la población nueve días sin acceso al agua potable. Sobre esas jornadas el primer edil, Andrés Molina, ha precisado que se analizarán las responsabilidades que dieron lugar a aquella situación de emergencia.

La última crisis de turbidez del agua en la localidad volvió a poner sobre la mesa los problemas registrados en el abastecimiento del municipio y la necesidad de contar con un sistema capaz de mejorar el tratamiento del agua ante la presencia de partículas en suspensión. La nueva instalación pretende convertirse en una solución para evitar que episodios similares vuelvan a afectar a la calidad del suministro.

El problema llegó a provocar anteriormente el corte del agua potable en Callosa d’en Sarrià, después de que los análisis detectaran que el agua no reunía las condiciones necesarias para el consumo. La situación obligó a establecer restricciones en el abastecimiento mientras se realizaban nuevas comprobaciones y se trabajaba para recuperar la normalidad, generando además una importante preocupación entre los vecinos.

Ahora, la previsión es que la potabilizadora permita reforzar la seguridad del sistema. La jefa de obra de Aqualia, Isabel Castro, explica que durante esta semana se llevarán a cabo los trabajos necesarios para ponerla en marcha. Tras descargar la instalación, el siguiente paso será cargar los filtros con el material necesario para el proceso de tratamiento.

“Hay que hacer obra mecánica, que llamamos nosotros, que son las conducciones de tubería; hay que poner los equipos en marcha, hay que comprobar que todo funcione y, en principio, a final de semana estará lista”, señala Castro.

Una vez completados estos trabajos, el agua podrá pasar por el nuevo sistema de filtración. “A partir de ahí el agua podrá ser filtrada y tendrá mejor calidad”, apunta la responsable de Aqualia.

Un sistema para combatir la turbidez

La nueva potabilizadora compacta incorpora un sistema de microfiltración industrial capaz de retener partículas de hasta una micra, una tecnología especialmente destinada a mejorar el tratamiento del agua y reducir la presencia de partículas en suspensión.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha destacado que la llegada de la infraestructura se ajusta al calendario anunciado por el Ayuntamiento y que ahora se afronta la fase final de su instalación.

“Como habíamos prometido, el día 18 de agosto iba a estar montada. Ahora queda el trabajo de finalización, poner los filtros y, como no cabe duda, el agua, a lo largo de esta misma semana, empezará a filtrarse, a reajustarse y a dejarse finalizada para finales de agosto”, ha señalado.

Molina ha incidido en que la planta permitirá actuar directamente sobre uno de los principales problemas detectados en el abastecimiento: los episodios de turbidez. Según ha explicado, el sistema permitirá filtrar el agua “hasta el máximo de una micra”.

250.000 euros para reforzar el abastecimiento y responsabilidades

La instalación tendrá capacidad para tratar hasta 150 metros cúbicos de agua por hora y contará con sistemas automatizados y monitorización remota, lo que permitirá controlar su funcionamiento de forma permanente.

La actuación supone una inversión de alrededor de 250.000 euros, financiada mediante una modificación de crédito aprobada por el Ayuntamiento ante la necesidad de intervenir con carácter urgente.

El alcalde también ha apuntado que, una vez resuelta la situación, el Ayuntamiento analizará las responsabilidades que pudieran corresponder. “Aparte de esto, después ya veremos responsabilidades, y lo que tenga que ser, será”, ha manifestado.

La planta estará operativa a finales de semana

Los trabajos continuarán durante los próximos días con la carga del material filtrante, la instalación y conexión de las tuberías, la puesta en marcha de los equipos y las correspondientes comprobaciones técnicas.

La previsión de los responsables de la actuación es que la instalación quede preparada a finales de esta semana y pueda comenzar entonces a tratar el agua.

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La planta presenta además un diseño compacto, modular y portátil, que permite adaptarla a las necesidades del municipio y facilita su eventual traslado a otra ubicación si en el futuro fuera necesario. Su puesta en funcionamiento busca ofrecer a Callosa una herramienta de respuesta ante nuevos episodios de turbidez y reforzar la seguridad del abastecimiento después de la crisis que obligó a cortar el suministro.