Finestrat refuerza el autobús con Benidorm y La Vila para dar respuesta a las peticiones vecinales

Finestrat ampliará a partir del próximo 1 de septiembre su servicio público de autobús con nuevas paradas, un recorrido específico por Terra Marina y más expediciones de la línea 15 para dar respuesta al crecimiento del municipio y mejorar la conexión entre sus principales núcleos y con Benidorm y La Vila Joiosa. En el trasfondo también pervive una reivindicación vecinal que solicitaba esta cobertura de transporte colectivo.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha presentado la ampliación tras reunirse con la alcaldesa, Nati Algado, y ha destacado que supone “más transporte público para un municipio en crecimiento” y una mejora de la cobertura en las zonas donde se están desarrollando nuevas viviendas.

Reivindicación vecinal

La ampliación responde también a una reivindicación vecinal, especialmente de las familias que viven en las nuevas zonas residenciales. Algado ha subrayado que el objetivo es que “vecinos y vecinas, jóvenes y mayores” puedan utilizar el autobús para desplazarse a actividades deportivas, educativas y culturales, independientemente del núcleo de Finestrat en el que residan.

“Queremos que las familias de Finestrat, vivan donde vivan, se puedan plantear de manera real asistir a las actividades deportivas, culturales y educativas que organizamos desplazándose en autobús hasta Finestrat”, ha señalado la alcaldesa.

La mejora cobra especial importancia en el entorno situado entre el casco urbano y el bulevar comercial, donde el crecimiento urbanístico ha incrementado las necesidades de movilidad. La nueva configuración de la línea 15 permitirá reforzar precisamente la conexión con esta zona y con Terra Marina.

Tres nuevas paradas y nuevos horarios

La principal novedad será la incorporación de tres nuevas paradas, una en la calle Costa Brava de Terra Marina y otras dos en la avenida América, una en cada sentido de circulación.

Como referencia, los nuevos horarios de paso de la línea 15 serán: en sentido Finestrat-Benidorm: las salidas desde Finestrat pueblo de las 17:05, 20:05 y 21:05 horas tendrán paso por avenida América y Terra Marina a las 17:20, 20:20 y 21:20 horas, respectivamente.

En sentido Benidorm-Finestrat, las salidas desde Benidorm de las 17:35, 18:35 y 20:35 horas tendrán parada en la calle Costa Brava de Terra Marina a las 17:48, 18:48 y 20:48 horas.

Además, se incorpora una nueva expedición a las 21:05 horas desde Finestrat pueblo hacia Benidorm, mientras que habrá otra a las 20:35 horas desde Benidorm (Hotel Bali) hacia Finestrat.

La ampliación se suma a las conexiones que ya ofrece Finestrat a través de la línea 19, que comunica Finestrat Pueblo con el bulevar comercial, Cales y Atalaies, el Hospital Comarcal y La Vila reforzando así las posibilidades de desplazamiento tanto dentro del municipio como hacia localidades y servicios de los alrededores.

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Con estas mejoras, el Ayuntamiento y la Generalitat buscan adaptar el transporte público al crecimiento de Finestrat y facilitar los desplazamientos cotidianos de los vecinos, especialmente de quienes viven en las nuevas zonas residenciales y necesitan conectar con el casco urbano, los servicios y los municipios del entorno.