Halloween Horror Nights: La experiencia inmersiva de terror más extrema llega a Terra Mítica

La maldición del que fuera un próspero pueblo pesquero de la costa ibérica se remonta varias décadas atrás, cuando todos sus habitantes, víctimas de un brote de psicosis colectiva, incurrieron en la mayor masacre que se recuerda.Tan solo un niño logró escaparde aquel horror. Hoy, aquel niño regresa al pueblo convertido en hombre para fundar una nueva comunidad en la que únicamente tienen cabida las mentes más oscurasy sanguinarias. Ese perverso hombre se hace llamar El Reclutador.

Bajo esta tenebrosa premisa, Terra Mítica anuncia la puesta en marcha de Halloween Horror Nights, un nuevo concepto de terror que se celebrará las noches del 3, 10, 17 y 24 de octubre, de 21:00 a 24:00 horas, en el área de Iberia. Una experiencia inmersiva que lleva el terror a un nuevo nivel y que promete ponera pruebaincluso alos visitantes másatrevidos. Para ello, el evento contará con tres pasajes: Andén 666, Los Desterrados y 13. La Última Habitación. A ellos se sumarán dos experiencias inmersivas, Ritual y La Cacería, que constituirán uno de los grandes reclamos decada jornada. La propuesta se completa con La Barbería, una Extreme Horror House diseñada para llevar a sus protagonistas al límite físico y psicológico.

La programación incluirá, además, dos espectáculos :La Quema de Brujas y El Reclutador, la historia final. En cada uno de ellos, el elenco artístico de Terra Mítica volverá a desplegar todo su potencial para completar una noche marcada por el miedo y la adrenalina. DJ en vivo durante toda la jornada y zonas específicas de food and drinks completan la experiencia.

Halloween Horror Nights: El terror llevado a su máximo nivel

Desde que asumiera la gestión de Terra Mítica en 2011, Grupo Santa-Maria ha mantenido suapuesta poruna ofertade ocioinnovadora yvanguardista. La celebración de Halloween se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del parque y, en 2026, da un paso más con Halloween Horror Nights. Este exclusivo concepto, complementario a la programación habitual de Halloween, pero con un carácter diferencial, eleva la experiencia de terror a su máxima expresión.

Con aforo limitado y únicamente durante cuatro noches, Halloween Horror Nights propone una experiencia diseñada para los amantes delas emocionesfuertes. Con este nuevo concepto, Terra Mítica se convierte en el único parque donde disfrutar de Halloween de la mañana a la noche, gracias a una propuesta que combina dos experiencias de terror por un precio muy competitivo. Para más información y compra de entradas en este enlace.

***La entrada a menores de 14 años no está permitida en Halloween Horror Nights. Los jóvenes de 14 y 15 años deberán acceder acompañados de un adulto.