L’Alfàs suma un parking de 200 plazas al proyecto de las 180 viviendas de alquiler asequible

El proyecto de las futuras viviendas protegidas de l’Alfàs del Pi avanza y lo hace acompañado de una nueva actuación sobre el entorno. El Ayuntamiento trabaja en la habilitación de un aparcamiento con capacidad aproximada para 200 vehículos, una infraestructura que busca anticiparse a las necesidades de movilidad que generará la nueva promoción residencial y que permitirá mejorar el estacionamiento en esta zona del municipio.

El nuevo parking se plantea dentro del Plan de Movilidad de l’Alfàs del Pi y dará servicio tanto a los futuros residentes como a los vecinos del entorno. La actuación se está estudiando de manera paralela al desarrollo de las infraestructuras necesarias para acompañar la futura llegada de vivienda protegida y ordenar las necesidades de estacionamiento de la zona.

La actuación residencial ya fue presentada por el Ayuntamiento y contempla la construcción de entre 160 y 180 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible, dentro del Plan Vive de la Generalitat Valenciana. La promoción se ubicará en una parcela municipal situada entre la avenida de la Constitución y las calles Marie Curie y Patacos, con una superficie de 6.097 metros cuadrados.

Aprobadas por el Consell

El proyecto de vivienda ha dado ahora un nuevo paso después de que el Pleno del Consell aprobara el convenio con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Se trata de un trámite necesario para continuar con el procedimiento administrativo que permitirá impulsar la futura promoción.

El convenio da continuidad al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de julio, cuando se aprobó por unanimidad la suscripción del convenio de encomienda de gestión con la EVHA. El organismo autonómico asumirá los trabajos técnicos y administrativos necesarios para preparar la futura licitación de la concesión administrativa sobre la parcela municipal, mientras el Ayuntamiento mantiene la titularidad del suelo.

El concejal portavoz del Gobierno y de Urbanismo, Toni Such, ha defendido que la planificación debe ir más allá de la construcción de las viviendas y contemplar también las necesidades que tendrá el entorno una vez finalizada la promoción. “No se trata únicamente de construir viviendas, sino de planificar el entorno y dotarlo de los servicios necesarios para que sea un espacio de calidad para vivir”.

La futura promoción permitirá ampliar de forma significativa el parque de vivienda protegida del municipio y facilitar el acceso a un alquiler asequible a jóvenes, familias y otros colectivos con dificultades para acceder al mercado residencial.

Fases

Con la aprobación del convenio, la EVHA continuará ahora con los estudios de viabilidad jurídica, técnica y económica y con la preparación de la documentación necesaria para la futura licitación de la concesión administrativa. Una vez completada esta fase, corresponderá al Ayuntamiento aprobar el correspondiente pliego de condiciones y adoptar las decisiones administrativas que procedan.

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La actuación residencial forma parte del Plan Vive Comunitat Valenciana, impulsado por la Generalitat para incrementar el parque de vivienda protegida y favorecer el acceso a alquileres asequibles mediante la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada.