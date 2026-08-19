Música clásica a orillas del Mediterráneo

El Club Náutico de Altea y la Sinfonietta Altea vuelven a unir música y Mediterráneo con una iniciativa que combina formación, intercambio cultural y conciertos al aire libre. La próxima cita será el 28 de agosto, a las 20.30 horas, con entrada gratuita.

Jóvenes talentos frente al Mediterráneo

El Club Náutico de Altea y la Sinfonietta Altea han consolidado su colaboración con Sons vora la mar, un ciclo que lleva la música clásica hasta uno de los escenarios más singulares de la localidad: las instalaciones del club, con la bahía de Altea como telón de fondo.

La iniciativa reúne a jóvenes músicos de Altea y estudiantes procedentes de conservatorios de diferentes puntos de Europa. El objetivo va más allá de ofrecer un concierto: se trata de propiciar el encuentro entre intérpretes de distintas procedencias, compartir formación y experiencias y generar nuevos vínculos a través de la música.

La propuesta ya tuvo una primera experiencia en 2024, cuando Sinfonietta Altea organizó un encuentro entre seis estudiantes de Altea y cuatro jóvenes músicos alemanes pertenecientes a la Sinfonischen Musikschulorchesters Sachsen-Anhalt. Durante aquella semana se realizaron ensayos y tres conciertos, uno de ellos en el Club Náutico, cuya terraza reunió a más de 80 personas

Una relación que se consolida

La colaboración entre ambas entidades se ha prolongado con nuevas ediciones de Sons vora la mar. En 2025, el ciclo programó dos conciertos protagonizados por jóvenes talentos y volvió a convertir las terrazas del edificio social del Club Náutico en un espacio para la música en directo.

El proyecto comparte la filosofía que guía a Sinfonietta Altea: acercar la música al público mediante diferentes formaciones, impulsar el perfeccionamiento musical de jóvenes intérpretes y desarrollar proyectos internacionales de intercambio músico-cultural.

La formación también está detrás del Beethoven Fest Altea, cuya primera edición se celebró en febrero de 2020 y que desde 2022 se desarrolla de manera regular. El festival, impulsado por Marcos Ivorra, se ha convertido en una de las citas vinculadas a la música clásica en Altea y en 2026 alcanzó su sexta edición.

Cartel de Sons vora la mar. / INFORMACIÓN

El Club Náutico, también espacio cultural

La apuesta por Sons vora la mar se integra en una estrategia más amplia del Club Náutico de Altea para reforzar su dimensión cultural. A principios de 2024 puso en marcha el Centro de Cultura Náutica, concebido como un espacio de investigación y divulgación del patrimonio material e inmaterial relacionado con el mar y la navegación.

El programa cultural del club incluye iniciativas como el Club de Lectura Náutico, actividades gastronómicas relacionadas con la cocina marinera, jornadas medioambientales, conferencias y rutas por la bahía para divulgar su historia, además de la publicación de la revista Altea Náutica. Entre sus proyectos también figura la recuperación y difusión de relatos vinculados a la tradición marinera de Altea.

La programación cultural se suma así a la tradicional actividad deportiva del club, fundado en 1977 y vinculado desde sus orígenes a la promoción de los deportes náuticos y al conocimiento y protección del entorno marino.

Cita el 28 de agosto

La próxima edición de Sons vora la mar tendrá lugar el 28 de agosto, a las 20.30 horas, en el exterior del Club Náutico de Altea.

El concierto será de acceso gratuito hasta completar el aforo y permitirá al público disfrutar de una velada de música clásica en un entorno abierto al Mediterráneo.

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La propuesta vuelve a unir de esta manera tres elementos que forman parte de la identidad de Altea: jóvenes talentos, cultura y mar, en una experiencia que pretende acercar la música clásica a nuevos públicos y convertir el espacio náutico en un escenario cultural abierto a la ciudadanía.