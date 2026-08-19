La Nucia cierra sus Festes d’Agost con un espectacular relevo de Majoralia

La Nucia puso en la noche del martes el broche final a las Festes d’Agost 2026 con uno de sus actos más esperados: el Canvi de Majoralia, que convirtió la plaça Major en una auténtica fiesta de despedida, con música, confeti, pólvora y un ambiente de discoteca para cerrar cinco días de celebraciones.

Del 14 al 18 de agosto, las fiestas han reunido a 40 penyas y 1.227 festeros, que han participado en los diferentes actos programados.

El momento central de la última noche fue el relevo entre los Majorals 2026, Penya Els Festers, y los encargados de organizar las fiestas del próximo año, la Penya El Descontrol – Majorals 2027.

Tras la actuación de la orquesta La Pato, la plaça Major acogió el acto institucional del cambio de Majoralia. El concejal de Fiestas, Cristóbal Llorens, abrió las intervenciones agradeciendo la participación y destacando la “gran convivencia” registrada durante las fiestas, así como la “gran comprensión de los vecinos y vecinas no festeros” ante las molestias que puedan generar estas celebraciones.

Despedida y relevo

A continuación tomó la palabra Andreu Juan, presidente dels Majorals 2026-Penya Els Festers, que realizó su discurso de despedida y agradeció el trabajo y la implicación de sus majorals, la reina y su corte de honor, el Ayuntamiento de La Nucía, la Associació de Penyes y el conjunto de penyas y festeros que han hecho posible esta edición.

Por su parte, el alcalde, Bernabé Cano, felicitó a la Penya Els Festers por el desarrollo de las fiestas y agradeció a la Penya El Descontrol que haya asumido el relevo festero para 2027.

La última intervención corrió a cargo de Elena Llorens, presidenta de los Majorals 2027-Penya El Descontrol. Tras recoger oficialmente el testigo, felicitó a los Majorals 2026 por las fiestas y dio paso al esperado espectáculo del Canvi de Majoralia.

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Con este relevo, La Nucía ya tiene nueva Majoralia para 2027, mientras las Festes d’Agost 2026 se despiden después de cinco jornadas marcadas por la participación, la convivencia y el protagonismo de las penyas y los festeros.