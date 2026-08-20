El Molí Vell de Bellaguarda recupera el protagonismo como espacio de arte contemporáneo

El Molí Vell de Bellaguarda, conocido también como l’Aljub, ubicado entre la Plaça de l’Aigua y la Costera del Mestre la Música, recuperará durante dos días su dimensión de espacio vivo con L’Herència de l’Aigua, un proyecto que plantea un diálogo entre patrimonio, educación, naturaleza y creación contemporánea.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha indicado este jueves que la iniciativa “reúne dos intervenciones artísticas que parten de la investigación sobre el agua y su relación con el territorio: L’Aigua Silenciada, realizada colectivamente por los niños y niñas de la Escoleta d’Estiu Gea, y Almanazel II, de la artista alteana Tere Martínez, L’Algarenya”. Sendas intervenciones tendrán lugar a las 19.30 horas de este viernes y el próximo jueves 27, respectivamente.

La edil ha manifestado que la propuesta “pretende ir más allá de la simple utilización del antiguo molino como escenario. Su objetivo es activar l’Aljub como lugar de creación y reflexión, recuperando la memoria asociada al agua y planteando al visitante una mirada contemporánea sobre un espacio que forma parte del patrimonio histórico de Altea”.

Una reflexión sobre el agua que nace de los más jóvenes

La concejala de Cultura ha anunciado que la primera intervención “será L’Aigua Silenciada, una creación colectiva desarrollada por los participantes de Gea Academy–Gea Joventut Crea dentro de las actividades artísticas y educativas de la Escoleta d’Estiu Gea”.

Sobre este proyecto, Pepa Victoria Pérez ha señalado que es “la combinación de un proceso de investigación y conocimiento del patrimonio, con visitas guiadas a l’Aljub en las que han contado con la colaboración del archivero municipal, Pere Soler, para posteriormente trasladar lo aprendido al terreno de la creación artística contemporánea”.

Dicha instalación presenta el antiguo molino “casi como un yacimiento arqueológico desde el que reflexionar sobre la transformación del uso del agua. La obra contrapone el pasado, cuando el agua era un recurso vivo que brotaba y circulaba por el territorio y el pueblo, con el presente, marcado por un recurso cada vez más controlado y escaso”, ha aseverado Pérez al tiempo que ha indicado que la intervención artística “tendrá lugar en el Molí de Bellaguarda este viernes 21, a las 19.30 horas”.

Detalle del Molí Vell de Bellaguarda / Archivo Municipal de Altea

Tere Martínez lleva “Almanazel II” al antiguo molino

La segunda propuesta llegará el próximo jueves 27 de agosto, también a las 19.30 horas, de la mano de la artista alteana Tere Martínez, L’Algarenya, que presentará Almanazel II, una instalación creada expresamente para el espacio arqueológico.

Pepa Victoria Pérez ha explicado que la obra de L’Algarenya “establece una relación entre patrimonio, naturaleza y creación contemporánea”, y propone entender l’Aljub “no únicamente como una antigua construcción hidráulica, sino como un espacio de memoria en el que el paso del tiempo ha ido dejando sus huellas”.

La instalación se articula “alrededor de un cántaro y un abrevadero para pájaros, dos piezas de barro colocadas en el centro del espacio. A su alrededor, pequeños huevos elaborados con harina completan la composición”, ha manifestado la edil. Además, ha añadido que el trabajo “incorpora una composición sonora formada por agua y cantos de pájaros, con la intención de que el visitante experimente el antiguo molino como un espacio donde permanecen conectados la historia, la materia y el paisaje”.

Un antiguo molino vinculado a la cultura del agua

Las dos intervenciones adquieren especial significado por el lugar elegido. El Molí Vell de Bellaguarda o Aljub constituye uno de los testimonios más singulares de la antigua cultura hidráulica de Altea.

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Altea establece para el conjunto “un espacio de protección arqueológica”. La protección alcanza el denominado casal del molino y los restos de su estructura hidráulica, pero también contempla el subsuelo del edificio, la antigua balsa y la zona relacionada con el posible desagüe o socaz.

El antiguo molino formaba parte de un sistema hidráulico que permitía aprovechar la fuerza del agua para mover sus mecanismos. La documentación patrimonial conserva la descripción de dos cárcavos, donde se situaban las ruedas generatrices, mientras que en la parte superior se encontraba la sala destinada a la molienda.

La estructura conservada permite reconocer dos naves comunicadas mediante pórticos de arcos apuntados y construidas con sillares, mientras que las cubiertas presentan bóvedas de cañón. En el conjunto hidráulico también tuvieron un papel fundamental “el cup y la balsa, destinados a almacenar y conducir el agua hasta el molino”.

Un patrimonio que aún puede esconder restos bajo tierra

Uno de los aspectos más interesantes del Aljub es que el conocimiento actual del conjunto no se limita a las estructuras que pueden observarse. El propio catálogo municipal advierte de la posibilidad de que el subsuelo “conserve restos de la antigua infraestructura hidráulica”.

La antigua balsa y el socaz no han sido objeto de una excavación arqueológica completa y también se apunta a la posible conservación de estructuras relacionadas con el sistema de llegada del agua en edificios próximos, entre ellos el número 2 de la calle Sant Blai.

Por este motivo, el catálogo establece diferentes grados de protección y vigilancia arqueológica en el entorno. El patrimonio del Aljub, por tanto, no se encuentra únicamente en las piedras que han quedado a la vista, sino también en aquello que todavía puede permanecer oculto.

Una historia que se remonta a la antigua Bellaguarda

La historia del molino está vinculada a la antigua alquería de Bellaguarda y al desarrollo de las primeras infraestructuras hidráulicas de Altea. El edificio ha sido objeto de diferentes interpretaciones sobre su origen y evolución, aunque la documentación patrimonial sitúa sus estructuras históricas entre los siglos medievales y la Edad Moderna.

Una de las referencias más interesantes para conocer su historia es el artículo El Molí de Bellaguarda, o el “Aljub”, Altea-Segles XIV-XV, publicado en 2013 en el blog Arquitectura Rural Valenciana, del arquitecto e investigador Miguel del Rey. El autor relaciona el molino con la antigua alquería de Bellaguarda y con el sistema hidráulico que abastecía esta zona de Altea.

Del Rey explica también la evolución de las infraestructuras de riego y cómo las transformaciones experimentadas por el sistema hidráulico terminaron afectando al funcionamiento del molino. Su trabajo permite comprender que l’Aljub no constituía una construcción aislada, sino una pieza integrada en una compleja red de captación, conducción y aprovechamiento del agua.

De molino a espacio de memoria

El conjunto fue restaurado y puesto en valor en 1997, en una intervención dirigida por el arquitecto Javier Gómez Morata, que permitió recuperar parte de sus estructuras y hacerlas visibles.

Ahora, casi tres décadas después de aquella recuperación patrimonial, L’Herència de l’Aigua plantea una nueva forma de acercarse al Aljub. Si en otro tiempo el agua era la razón de ser del edificio, las dos instalaciones contemporáneas utilizan precisamente la memoria del agua como punto de partida para hablar del presente.

Los niños y niñas de Gea lo hacen desde la reflexión sobre la transformación de un recurso que antes circulaba libremente y hoy está sometido a una creciente presión. Tere Martínez, por su parte, recurre al barro, al agua, a los pájaros y al sonido para establecer un vínculo entre naturaleza y patrimonio.

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Así, el antiguo Molí Vell de Bellaguarda vuelve a cumplir, aunque de una manera completamente diferente, una función para la que fue concebido hace siglos: ser un lugar donde el agua, el territorio y las personas se encuentran.